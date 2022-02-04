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На слух: у Machine Gun Kelly та дочки Вілла Сміта вийшла нова пісня

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П'ятниця 04 лютого 2022 12:33
На слух: у Machine Gun Kelly та дочки Вілла Сміта вийшла нова пісня Machine Gun Kelly та Willow випустили нову спільну пісню "Emo Girl" (фото: twitter.com/machinegunkelly)
Автор: Сергій Кулик

Популярний артист і чоловік Меган Фокс - Машин Ган Келлі (Machine Gun Kelly), разом зі співачкою та актрисою Віллоу (Willow), яка є дочкою актора Вілла Сміта, сьогодні представили спільний трек "Emo Girl".

Про це повідомив музикант у себе у Твіттері

Композицію взятий з нового альбому Келлі "Mainstream Sellout", який має вийти 25 березня. Це нова назва платівки, а раніше він називався "Born With Horns".

Офіційне відео до пісні вийде 8 лютого, повідомив музикант у Твіттері.

Цікаво, що десь півроку тому Келлі та музикант Тревіс Баркер набили тату зі старою назвою альбому. Проте чоловік Меган Фокс передумав і вирішив змінити назву нового альбому. Про зміну виконавець розповів у тиктоці. Він запостив відео разом із Тревісом Баркером, якому розповів про новий план.

@machinegunkelly my bad @travisbarker original sound - Colson

"Ми ж друзі незважаючи ні на що, так?, - спитав у нього МГК. - Пам'ятаєш як ми набили тату з назвою альбому? Я його поміняв".

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