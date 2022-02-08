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Чутки: Том Холланд і Зендая купили особняк

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Вівторок 08 лютого 2022 08:07
Чутки: Том Холланд і Зендая купили особняк Схоже Зендая і Том Холлан вирішили вивести свої відносини на новий рівень (фото: Getty)
Автор: Сергій Кулик

Зіркові партнери по фільму "Людина-павук" і закохані в реальному житті Зендая і Том разом купили свій перший будинок у Великобританії.

Згідно з виданням Mirror, нерухомість знаходиться на південному заході Лондона, в чотирьох милях від рідного міста британського актора, Кінгстона-апон-Темс. Кажуть, що в даний час особняк знаходиться на реконструкції.

Повідомляється, що будинок коштує приблизно 4,1 мільйона доларів. У ньому шість спалень, а також тренажерний зал, кінотеатр і "чоловічий барліг". Як повідомляється, Холланд також планує встановити високотехнологічну систему безпеки та "8-футові (2.4 метри) сталеві ворота безпеки на під'їзді", щоб ніхто не вторгся в їх приватне життя.

"Вони на сьомому небі від щастя від свого першого спільного будинку. Вони дуже люблять один одного і хотіли, щоб їх перший будинок був у Лондоні, де виріс Том. Всі в захваті від них", - повідомляє інсайдер.

Акторам зараз по 25 років, вперше вони зустрілися на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому". Але тільки у вересні 2021 року вони публічно підтвердили свої відносини. З тих пір Том і Зендая часто з'являються разом на червоній доріжці і за її межами.

Зовсім недавно ж недавно, під час відвідування батьків Холланда, вони також забрали ключі від свого нового особняка.

Раніше ми писали про те, що Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро

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