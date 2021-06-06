Смілива Каменських в прозорому вбранні засвітила розкішний бюст і спантеличила мережу

Настя Каменських любить провокувати мережеву публіку відвертими фото і пікантними нарядами, а іноді з'являється і зовсім без них. Співачка зізнається, що автором її ню-фотосесій є коханий чоловік Потап. До слова, з ним у артистки повна ідилія – пара досягла балансу і гармонії у відносинах, хоч спочатку артисти явно недолюблювали один одного. Так, Настя розбурхує уяву не тільки коханого, але і підписників, пропонуючи їм прокоментувати відверті фото.

Наприклад, вона запостила знімок в спокусливому концертному аутфіті в Instagram .

На зірці -прозора водолазка з пікантними елементами декору, під якою добре видно білизну – чорний ліф, чорні лосини, лакова баска і широкий шкіряний пояс з масивним ланцюгом посередині. Яскравий аксесуар - прозорий чокер з масивною золотою фігуроною підвіскою.

Макіяж Насті був зроблений з акцентом на очі, на губах грає трендова нюдова помада, волосся розпущене.

Настя Каменських вразила сміливим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Куди б ви вирушили в такому вбранні? В магазин за хлібом, зустріти кур'єра або.. ваш варіант?" - поставила провокаційне запитання Настя.

Шанувальники стали навперебій описувати ситуації, в яких такий пікантний наряд припав був би дорений. Серед найцікавіших: на весілля до колишнього, до чоловіка в спальню, на зустріч однокласників, в садок за дитиною, в аптеку, покататися на байку.