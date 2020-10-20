Смілива матуся: Ешлі Грем підірвала мережу новим відвертим фото

Зірка знову взялася за старе

Ешлі Грем обожнює бути відвертою у всіх сенсах. Дівчина любить демонструвати своє тіло без фотошопу. Її сміливі знімки з целюлітом і розтяжками надихають жінок всіх комплекцій любити своє тіло. Також модель намагається прищеплювати шанувальникам любов до максимально природного материнства.

Ешлі вважає, що жінки не повинні приховувати всю правду за красивими картинками, намагаючись показувати життя таким як воно є. У свій час вона встигла розповісти, що її тіло довго відновлювався після пологів, поділившись багатьма інтимними подробицями. Дитину також вона вважає необхідним годувати в будь-якому зручному місці, не соромлячись. Одного разу вона відкачувала молоко прямо в таксі: відео процесу молода матуся виклала в мережу.

Нове фото Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нещодавно Грем відзначила 9 місяців своєму синові Айзеку. Модель була в захваті від такої дати, зазначивши, що тепер малюк уже "9 місяців зовні після 9 місяців всередині". На честь такої події Ешлі знайшла архівне фото, зроблене відразу після пологів. Новонароджений син пишнотілої красуні зачарував фанатів. Багато з них відзначили, що дитина росте не по днях, а по годинах.

Ешлі з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Але незважаючи на це, а також на вже прохолодну погоду, мама не відмовилася від своїх звичок. Ешлі знов виклала в мережу знімок, на якому вона годує сина грудьми в кафе на свіжому повітрі. Модель одягнена по-осінньому: на ній шкіряна курточка і штани. Дитину вона також одягла досить тепло. "Годування стоячи тепер в моді, мій великий хлопчик! Він не ходить, а скрізь повзає і підтягується!", – поділилася вона подробицями з життя малюка. Прихильники залишилися в захваті, похваливши Ешлі за сміливість.

Нагадаємо, раніше Ешлі показала, як їй вдалося відновити фігуру після пологів.