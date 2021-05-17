Смілива Могилевська в яскравій сукні нарвалася на критику в мережі: "дуже повнить"

Наталя Могилевська днями шокувала несподіваним кольором волосся - вона показала зелені локони і злякала шанувальників! Виявилося, що зміна образу – явище тимчасове і викликане зйомками в новому кліпі. А вже на доріжці премії Viva! Awards, яка відбулася в неділю, 16 травня, Наталя з'явилася в образі блодинки, та ще й в яскравому платті соковитого оранжевого відтінку.

Фото і відео з заходу з'явилися на сторінці зірки в Instagram .

"Я повернулася в свій рідний колір. Це перший сюрприз прийдешньої роботи!"- зізналася в камеру щаслива і усміхнена співачка.

Також вона покрасувалася на червоній доріжці в оригінальній довгій сукні з розрізом яскравого кольору. Об'ємні рукава-буфи, шлейф, значний виріз в області декольте і величезний бант на талії стали екстрвааннимі деталями образу для світського виходу. Наталя доповнила лук кольє і ланцюжками з камінням, а також блискучим чоекром. Взуття - витончені сріблясті босоніжки.

Могилевська позувала перед об'єктивами фотографів у компанії інших зіркових гостей, зокрема, Катерини Кухар.

"Як вам нове плаття? VIVA пройшла чудово! Це був гарний вечір", - поділилася враженнями зірка.

Наталя в яскравій сукні розділила шанувальників на два табори (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думки шанувальників розділилися. Багато з них зазначили, що вбрння не личить Наталії і повнить її.