Смілива Могилевська в яскравій сукні нарвалася на критику в мережі: "дуже повнить"
Наталя Могилевська днями шокувала несподіваним кольором волосся - вона показала зелені локони і злякала шанувальників! Виявилося, що зміна образу – явище тимчасове і викликане зйомками в новому кліпі. А вже на доріжці премії Viva! Awards, яка відбулася в неділю, 16 травня, Наталя з'явилася в образі блодинки, та ще й в яскравому платті соковитого оранжевого відтінку.
Фото і відео з заходу з'явилися на сторінці зірки в Instagram.
"Я повернулася в свій рідний колір. Це перший сюрприз прийдешньої роботи!"- зізналася в камеру щаслива і усміхнена співачка.
Також вона покрасувалася на червоній доріжці в оригінальній довгій сукні з розрізом яскравого кольору. Об'ємні рукава-буфи, шлейф, значний виріз в області декольте і величезний бант на талії стали екстрвааннимі деталями образу для світського виходу. Наталя доповнила лук кольє і ланцюжками з камінням, а також блискучим чоекром. Взуття - витончені сріблясті босоніжки.
Могилевська позувала перед об'єктивами фотографів у компанії інших зіркових гостей, зокрема, Катерини Кухар.
"Як вам нове плаття? VIVA пройшла чудово! Це був гарний вечір", - поділилася враженнями зірка.
Наталя в яскравій сукні розділила шанувальників на два табори (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Думки шанувальників розділилися. Багато з них зазначили, що вбрння не личить Наталії і повнить її.
- Не найвдаліший ваш образ. Колір гарний, але воно дуже сильно вас повнить
- Невдалий фасон і невдалий колір для червоної доріжки. Надлишок прикрас
- Наталя, ви прекрасні, і виглядаєте супер, але плаття насправді дуже повнить
- Наташа, ви прекрасні, але як мені здається, або плаття повнить, або вам треба схуднути
- Фасон і колір сукні не твій, вибач
- Вогняна леді
- Який гарний колір, як він вам личить. Ви просто неперевершена
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська заінтригувала пікантним фото і показала пишний бюст зблизька.