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Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози

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Києва, Неділя 05 вересня 2021 18:55
Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк останнім часом радує шанувальники своїми сміливими жіночними образами - то спокусливо позує в мікробікіні, то розгулює в атласному корсеті і міні, демонструючи стрункі форми і модельні параметри.

Чергова порція кадрів в ефектних луках чекала шанувальників Леді Ле на її сторінці в Instagram.

Леся прогулялася після дощу по Києву в сміливому і спокусливому образі. Для прменада по центру вона вибрала шкіряні шорти, чорний піджак оверсайз, топ з абстрактним принтом і трендові грубі чоботи оливкового відтінку. Вона захопила з собою зручну містку стьобану сумку а очі приховала за сонячними окулярами в модній оправі.

Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози

Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози

Леся Нікітюк показала зухвалий образ на прогулянці по Києву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили зухвалий образ своєї улюблениці і завалили її компліментами.

  • Що це за красуня така?
  • Ти шикарна
  • Кльова
  • Спочатку не впізнала навіть
  • Ви як завжди прекрасні
  • Бомба, гармата
  • Ці ноги!
  • Дуже стильно і красиво вийшло
  • Фігура супер
  • Леся бомба
  • Леся, скажіть чесно - як ви зробили фігуру? Спорт зал?

Також Леді Ле вирішила розповісти про свій недільний осінній день. Так, вона опублікували кадри з видом з вікна і підписала їх: "Люблю дощ, він може приховати мої сльози".

Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози

Леся поділилася осіннім настроєм (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Втім, буквально відразу из-за хмар вийшло сонце, і Леся вирушила у справах.

Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози

Леся приміряла сміливі образи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона встигла продемонструвати шанувальникам незвичайний образ дня - чорний топ на тонких бретелях і помаранчеве асиметричне плаття-сорочка. Другий лук зірки був куди більш зухвалим - латексний корсет з щільними чашечками і облягаючі лосини, що повторюють в точності вигини тіла стрункої Лесі.

Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози

Леся показала себе в латексі з ніг до голови (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася макіяжем і несподівано порівняла себе з печерною людиною.

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Леся Нікітюк
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