Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози

Леся Нікітюк останнім часом радує шанувальники своїми сміливими жіночними образами - то спокусливо позує в мікробікіні , то розгулює в атласному корсеті і міні, демонструючи стрункі форми і модельні параметри.

Чергова порція кадрів в ефектних луках чекала шанувальників Леді Ле на її сторінці в Instagram .

Леся прогулялася після дощу по Києву в сміливому і спокусливому образі. Для прменада по центру вона вибрала шкіряні шорти, чорний піджак оверсайз, топ з абстрактним принтом і трендові грубі чоботи оливкового відтінку. Вона захопила з собою зручну містку стьобану сумку а очі приховала за сонячними окулярами в модній оправі.

Леся Нікітюк показала зухвалий образ на прогулянці по Києву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили зухвалий образ своєї улюблениці і завалили її компліментами.

Що це за красуня така?

Ти шикарна

Кльова

Спочатку не впізнала навіть

Ви як завжди прекрасні

Бомба, гармата

Ці ноги!

Дуже стильно і красиво вийшло

Фігура супер

Леся бомба

Леся, скажіть чесно - як ви зробили фігуру? Спорт зал?

Також Леді Ле вирішила розповісти про свій недільний осінній день. Так, вона опублікували кадри з видом з вікна і підписала їх: "Люблю дощ, він може приховати мої сльози".

Леся поділилася осіннім настроєм (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Втім, буквально відразу из-за хмар вийшло сонце, і Леся вирушила у справах.

Леся приміряла сміливі образи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона встигла продемонструвати шанувальникам незвичайний образ дня - чорний топ на тонких бретелях і помаранчеве асиметричне плаття-сорочка. Другий лук зірки був куди більш зухвалим - латексний корсет з щільними чашечками і облягаючі лосини, що повторюють в точності вигини тіла стрункої Лесі.

Леся показала себе в латексі з ніг до голови (фото: instagram.com/lesia_nikituk)