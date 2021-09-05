Смілива Нікітюк у шкіряних шортах заговорила про особисте: дощ приховує мої сльози
Леся Нікітюк останнім часом радує шанувальники своїми сміливими жіночними образами - то спокусливо позує в мікробікіні, то розгулює в атласному корсеті і міні, демонструючи стрункі форми і модельні параметри.
Чергова порція кадрів в ефектних луках чекала шанувальників Леді Ле на її сторінці в Instagram.
Леся прогулялася після дощу по Києву в сміливому і спокусливому образі. Для прменада по центру вона вибрала шкіряні шорти, чорний піджак оверсайз, топ з абстрактним принтом і трендові грубі чоботи оливкового відтінку. Вона захопила з собою зручну містку стьобану сумку а очі приховала за сонячними окулярами в модній оправі.
Леся Нікітюк показала зухвалий образ на прогулянці по Києву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники оцінили зухвалий образ своєї улюблениці і завалили її компліментами.
- Що це за красуня така?
- Ти шикарна
- Кльова
- Спочатку не впізнала навіть
- Ви як завжди прекрасні
- Бомба, гармата
- Ці ноги!
- Дуже стильно і красиво вийшло
- Фігура супер
- Леся бомба
- Леся, скажіть чесно - як ви зробили фігуру? Спорт зал?
Також Леді Ле вирішила розповісти про свій недільний осінній день. Так, вона опублікували кадри з видом з вікна і підписала їх: "Люблю дощ, він може приховати мої сльози".
Леся поділилася осіннім настроєм (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Втім, буквально відразу из-за хмар вийшло сонце, і Леся вирушила у справах.
Леся приміряла сміливі образи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Вона встигла продемонструвати шанувальникам незвичайний образ дня - чорний топ на тонких бретелях і помаранчеве асиметричне плаття-сорочка. Другий лук зірки був куди більш зухвалим - латексний корсет з щільними чашечками і облягаючі лосини, що повторюють в точності вигини тіла стрункої Лесі.
Леся показала себе в латексі з ніг до голови (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася макіяжем і несподівано порівняла себе з печерною людиною.