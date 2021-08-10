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Смілива Нікітюк у відвертій сукні вирушила на "побачення" з Роналду: "стою і чекаю"

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Мадейра, Португалія, Вівторок 10 серпня 2021 10:37
Смілива Нікітюк у відвертій сукні вирушила на "побачення" з Роналду: "стою і чекаю" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Невгамовна Леся Нікітюк не сидить на місці - після відпочинку в Чорногорії вона провела час з родиною на Дністрі, а зараз і зовсім покотила в Європу.

У своєму Instagram телеведуча поділилася яскравими фото, зробленими на португальському острові Мадейра.

Леді Ле позує на терасі з шикарниі видом на гори і океан. Вона підкреслила струнку фігуру облягаючою сукнею яскраво-салатового кольору з глибоким декольте і розрізом на стегні. Волосся Леся зібрала в елегантний пучок, який прикрасила модним трендом цього сезону - кольоровою хусткою. Не забула вона і про гарний макіяж.

Смілива Нікітюк у відвертій сукні вирушила на &quot;побачення&quot; з Роналду: &quot;стою і чекаю&quot;Смілива Нікітюк у відвертій сукні вирушила на &quot;побачення&quot; з Роналду: &quot;стою і чекаю&quot;

Леся Нікітюк підкреслила пишний бюст тісною сукнею на відпочинку в Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка пожартувала, що так старалася заради зустрічі зі знаменитим футболістом Кріштіану Роналду, який родом з Мадейри і нережко там буває.

"Як тільки дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалася, стою і жду", - з гумором написала Нікітюк.

Підписники оцінили образ і почуття гумору Лесі, а деякі відзначили, що вже бачили таку сукню на іншій телеведучій - Лілії Ребрик.

  • А Кріштіану Роналду, як иільки дізнався, що там буде Леся, полетів в Мексику
  • Леся, Вам сукня в грудях не тисне?
  • Рєбят, хтось бачив когось краще за Лесю? От і я ні..
  • Сукня як у Лілії Ребрик і точно така ж гумка на волоссі
  • Пам'ятаємо Вашу любов до Кріштіану ще з часів Орла і Решки
  • Ти чарівна
  • Це він повинен чекати тебе і радіти, що побачить!!!
  • Шикарна
  • Десь такий образ бачила вже. Сукня і пов'язка точно така сама у Лілі Ребрик.
  • Сукня супер, як і Леся!!!
  • Красуня

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк жартівливо розповіла про складне розставання з коханим.

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Леся Нікітюк телеведущая
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