Смілива Нікітюк у відвертій сукні вирушила на "побачення" з Роналду: "стою і чекаю"

Невгамовна Леся Нікітюк не сидить на місці - після відпочинку в Чорногорії вона провела час з родиною на Дністрі , а зараз і зовсім покотила в Європу.

Леді Ле позує на терасі з шикарниі видом на гори і океан. Вона підкреслила струнку фігуру облягаючою сукнею яскраво-салатового кольору з глибоким декольте і розрізом на стегні. Волосся Леся зібрала в елегантний пучок, який прикрасила модним трендом цього сезону - кольоровою хусткою. Не забула вона і про гарний макіяж.

Леся Нікітюк підкреслила пишний бюст тісною сукнею на відпочинку в Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка пожартувала, що так старалася заради зустрічі зі знаменитим футболістом Кріштіану Роналду, який родом з Мадейри і нережко там буває.

"Як тільки дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалася, стою і жду", - з гумором написала Нікітюк.

Підписники оцінили образ і почуття гумору Лесі, а деякі відзначили, що вже бачили таку сукню на іншій телеведучій - Лілії Ребрик.