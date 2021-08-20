Сміливо! Вагітна Ешлі Грем показала фігуру в бікіні без обробки і фільтрів

Ешлі Грем обожнює епатувати своїх шанувальників-модель plus size раз у раз демонструє своє тіло в оголеному вигляді, не приховуючи складочок і целюліту. І схоже, з вагітністю ступінь відвертості знаменитості тільки збільшується.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі приміряла блакитне бікіні з принтом, що нагадує хмари, яке ледь прикрило її тіло. Вона постаралася показати фігуру з усіх боків, щоб було видно не тільки її животик, але і розкішні груди і стегна. Розтяжки, складочки і целюліт Ешлі не стала ретушувати, оскільки ніколи не вважала їх недоліком.

Доповнили образ сіро-блакитний капелюшок, різнокольорові намиста на шиї і животі, а також гумові шльопанці в тон всьому образу. У комплекті йде також напівпрозора сукня-футболка з кулісками з боків. Вийшло по-літньому безтурботно і стильно!