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Смішно і страшно: Світлана Тарабарова умилила фанатів знімком синочка

Новость на русском → Неділя 01 листопада 2020 10:45
Смішно і страшно: Світлана Тарабарова умилила фанатів знімком синочка Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Співачка показала щоденний макіяж дитини

Світлана Тарабарова, яка нещодавно стала мамою вдруге, занурилася в материнство з головою, але не забуває радувати своїх фанатів знімками ідеальної сім'ї. Зараз вона разом з чоловіком і продюсером Олексієм Бондарем виховують сина Івана і дочку Марію - Тарабарова показує, як проходять дні у її веселої великої родини.

А днями Світлана показала знімок свого малюка - і, судячи по ньому, у Тарабарової все - як у людей. Хлопчина весь забруднився вечерею - і весело сміється в камеру, адже тепер його мамі теж буде чим зайнятися, відмивати його! На щастя, Світлана сприймає все з гумором - і над такою поведінкою маленького Івана просто пожартувала, мовляв, навіщо макіяж на Хеллоуїн?

"Не знаю чому всі нафарбувались - у нас такі "мейки" шкірного вечора! Happy Halloween!", - сміється співачка.

Смішно і страшно: Світлана Тарабарова умилила фанатів знімком синочкаСвітлана Тарабарова показала макіяж сина (фото: instagram.com/tarabarova/)

"Ахах, як же це смішно і страшно", "Класний мейк на Hellovin", "Милий", "У нас таке не тільки ввечері, особливо - якщо щось шоколадне", "Гарнюний", - пораділи фанати того, який милий і смішний у Тарабарової підростає син.

Нагадаємо, нещодавно Світалана порадувала фанатів свого мікроблогу зворушливими знімками у "вагітних" аутфитах. Світлана запропонувала фоловерам вибрати, який з нарядів краще: чорне плаття, лляної комфортний комбінезон, трендовий білий костюм або обтягуючі бежеву сукню з гірчичним піджаком. Спойлер: у всіх вона виглядає просто відмінно!

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