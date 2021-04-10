Не змогла бути холодною: учасниця "Холостяк 11" зізналася, чому покинула шоу

У шостому випуску проекту "Холостяк 11", який вийшов на екрани 9 квітня, Михайло Заливако попрощався з двома дівчатами — Лізою і Катею. Повітряна гімнастка Єлизавета Крутікова назвала причину, через яку їй довелося покинути шоу. Дівчина зізналася, що їй було дуже важко спостерігати, як "Холостяк" будує відносини з іншими учасницями на її очах.

На сторінці в Instagram Ліза прокоментувала свій виліт із проекту, заявивши, що вона була не готова "йти по головах" і не змогла "бути холодною".

Зазначимо, що Холостяк попрощався з гімнасткою такими словами: "Останнім часом наше спілкування складається з одних претензій від тебе. При цьому у нас було круте побачення, в якому ми були щирими. Як я відчув, це зблизило нас тоді. Але це я робив крок до тебе назустріч, а ти чомусь робила назад".

Дівчина опублікувала знімок, на якому позує у всьому чорному - футболці і брюках, а піджак вона тримає в руках.

Ліза зізналася, що не змогла продовжувати шукати уваги Михайла, коли він при ній спілкувався і навіть цілувався з іншими учасницями.

"Я знала куди я йду, і я знала, що будуть поцілунки і романтика не тільки зі мною, але...Є маленька різниця в тому, що це відбувалося в півметрі від мене. Я не була до цього готова, і фліртувати з Мішею, йдучи по головах і наступаючи на горло своїм почуттям після цього, я не змогла. Не змогла бути холодною, і робити вигляд, що мені все одно, і відкриватися для Міші було вже неможливим", - поділилася дівчина.

При цьому вона додала, що не шкодує про такий досвід.

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"Чи шкодую про що-небудь? Ні! Значить, не мій, значить, я трохи більш ранима, ніж думала! Значить, холодна голова і поділ на "він же не тільки мій", цілуй його відразу після когось, не звертаючи уваги на почуття, адже у тебе є мета - теж не моє... Адже повірте мені, дублів у них було близько 10. А холодної реакції вистачило максимум на три.. "Міша, вибач, але я не відчуваю, що ти мій" і тільки після цього він сказав: "ну якщо я не твій, тоді я відпускаю тебе", - підсумувала Ліза.

Єлизавета Крутікова покинула проект "Холостяк 11" після шостого випуску (фото: instagram.com/elkrutikova)

Тепер за серце головного "Холостяка" Михайла Заливако залишилися боротися такі учасниці: Юлія (зайчик), Ганна, Марія, Тетяна, Юлія, Дарія, Розалі.