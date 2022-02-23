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Не змогли чинити опір притяжінню: стали відомі подробиці нового роману Ілона Маска

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Середа 23 лютого 2022 14:39
Не змогли чинити опір притяжінню: стали відомі подробиці нового роману Ілона Маска Ілон Маск знайшов любов (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ілон Маск знайшов нове кохання, дівчиною мільярдера стала актриса з Австралії Наташа Бассетт.

Інсайдер розсекретив нові подробиці роману знаменитостей. Ілон розлучився з дружиною, співачкою Граймс, ще восени 2021 року, через кілька місяців після народження їхнього сина.

Як пише Hollywoodlife, "Маск зустрів Наташу незабаром після розриву з Граймс, але це була випадковість. Обидва не хотіли нічого серйозного, але не змогли ігнорувати неймовірну хімію між ними".

Не змогли чинити опір притяжінню: стали відомі подробиці нового роману Ілона Маска

Ілон і Наташа не змогли протистояти притяжінню (фото: Getty Images, колаж Lite)

За словами інсайдера, зараз Наташа і Ілон все більше зближуються, актриса супроводжувала підприємця в робочу поїздку в Остін. Пара встигла провести разом канікули, Ілон навіть встиг познайомити Наташу зі своєю мамою.

Одна риса особливо приваблює Ілона в Наташі: її розум і ерудиція.

Зараз пара не прагне виставити свої відносини напоказ, але і не приховує їх, просто насолоджуючись тим, що між ними відбувається.

Раніше ми писали, хто така Наташа Бассетт, нова любов Ілона Маска.

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