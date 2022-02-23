Не змогли чинити опір притяжінню: стали відомі подробиці нового роману Ілона Маска

Ілон Маск знайшов нове кохання, дівчиною мільярдера стала актриса з Австралії Наташа Бассетт.

Інсайдер розсекретив нові подробиці роману знаменитостей. Ілон розлучився з дружиною, співачкою Граймс, ще восени 2021 року, через кілька місяців після народження їхнього сина. Як пише Hollywoodlife, "Маск зустрів Наташу незабаром після розриву з Граймс, але це була випадковість. Обидва не хотіли нічого серйозного, але не змогли ігнорувати неймовірну хімію між ними".

Ілон і Наташа не змогли протистояти притяжінню (фото: Getty Images, колаж Lite) За словами інсайдера, зараз Наташа і Ілон все більше зближуються, актриса супроводжувала підприємця в робочу поїздку в Остін. Пара встигла провести разом канікули, Ілон навіть встиг познайомити Наташу зі своєю мамою. Одна риса особливо приваблює Ілона в Наташі: її розум і ерудиція. Зараз пара не прагне виставити свої відносини напоказ, але і не приховує їх, просто насолоджуючись тим, що між ними відбувається.