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"Бентежиш своєю красою": Маша Полякова розбурхала мережу ефектним образом на яхті

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Франція, Вівторок 03 серпня 2021 12:49
"Бентежиш своєю красою": Маша Полякова розбурхала мережу ефектним образом на яхті Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: RBC.UA

Оля Полякова разом зі старшою дочкою Машею відпочиває на Лазурному березі у Франції. Вони багато готують і прекрасно проводять час в будинку біля моря. Перед відпусткою Оля і Маша натерпілися чимало криики в мережі - дівчина дала перший сольнй концерт, а пісні з ненормативною лексикою викликали бурю обурення у користувачів. Втім, тепер мама і дочка відновлюють душевну рівновагу в мальовничому місці і діляться видовищними кадрами.

Наприклад, Маша запостила в Instagram фото, зроблене на яхті під час морської прогулянки.

Вона позує в маєчці на тонких бретельках з глибоким вирізом і мереживним декольт, картатій міні спідниці, на голові – акуратна солом'яний капелюшок з атласним бантом, очі вона приховала за затемненими стеклами сонячних окулярів.

Не обійшлося без критиків в коментарях, яких відразу осікла бабуся дівчини.

&quot;Бентежиш своєю красою&quot;: Маша Полякова розбурхала мережу ефектним образом на яхті

Маша поділилася видовищним кадром з Франції (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Фотошоп зашкалює, навіщо зменшувати талію? Щоб здаватися стрункою?", "Вся в матір", - писали недоброзичливці.

"Маша, хіба можна бути такою красунею? Ти ж бентежиш своєю красою не тільки чоловіків, але і жінок. Я боюся їх заздрості", - підтримала внучку бабуся і мама Олі - Світлана.

Решта ж підписників Маші зробили їй компліменти, оцінивши ефектний кадр.

  • Фото супер
  • Чарівна
  • Марія, ти прекрасна, суперечки немає
  • Спека спекотна
  • Класно виглядаєш
  • Шикарна дама
  • Милашка така

У розділі стоіріс шанувальників чекав більш відвертий кадр - фото в чорному бікіні. Маша зробила селфі в дзеркалі, показавши свою фігуру.

&quot;Бентежиш своєю красою&quot;: Маша Полякова розбурхала мережу ефектним образом на яхті

Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

До слова Оля Полякова не бачить нічого поганого у подібних знімках дочки. Вона зізналася, що вважає – в 16 років теж можна виглядати сексуально так само, як і коли тобі добре за 30.

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Оля Полякова Маша Полякова
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