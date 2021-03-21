Знімали разом квартиру: знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка

Хореограф і танцівниця Яна Заєць, яка брала участь у "Танцях з зірками" разом з Іраклі Макацарія, поділилася несподіваними спогадами про Тіну Кароль. Виявляється, в студентські часи дівчата разом знімали квартиру в Києві.

Про це Яна розповіла в третьому епізоді шоу пародій "Ліпсінк баттл" , куди прийшла підтримати свого колишнього партнера по танцях Іраклі. Кароль ж є ведучою проекту.

Заєць повідала про те, якою Кароль була сусідкою і скільки вона зазвичай спала. За словами хореографа, вже тоді співачка дуже багато працювала.

"Я знаю Тіну такою, якою ніхто ніколи не бачив і не знає. Це людина, яка не спала, не їла. Ця людина писала музику постійно. Я пам'ятаю, як в три години ночі будила, говорила: "Послухай, будь ласка, я написала". Це Тіна писала пісні. Вона спала по дві - три години. Це людина, яка жила і хотіла стати артисткою. Я тільки хочу сказати, що зараз мало артистів, які працюють, як працювала Тіна Кароль", - розповіла Яна.

Яна Заєць на Танцях з зірками (фото: instagram.com/zlayazaya_official)

У свою чергу, Тіна згадала, що у Яни завжди був "офігенний прес".