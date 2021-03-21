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Знімали разом квартиру: знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 11:48
Знімали разом квартиру: знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Хореограф і танцівниця Яна Заєць, яка брала участь у "Танцях з зірками" разом з Іраклі Макацарія, поділилася несподіваними спогадами про Тіну Кароль. Виявляється, в студентські часи дівчата разом знімали квартиру в Києві.

Про це Яна розповіла в третьому епізоді шоу пародій "Ліпсінк баттл", куди прийшла підтримати свого колишнього партнера по танцях Іраклі. Кароль ж є ведучою проекту.

Заєць повідала про те, якою Кароль була сусідкою і скільки вона зазвичай спала. За словами хореографа, вже тоді співачка дуже багато працювала.

"Я знаю Тіну такою, якою ніхто ніколи не бачив і не знає. Це людина, яка не спала, не їла. Ця людина писала музику постійно. Я пам'ятаю, як в три години ночі будила, говорила: "Послухай, будь ласка, я написала". Це Тіна писала пісні. Вона спала по дві - три години. Це людина, яка жила і хотіла стати артисткою. Я тільки хочу сказати, що зараз мало артистів, які працюють, як працювала Тіна Кароль", - розповіла Яна.

Знімали разом квартиру: знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка

Яна Заєць на Танцях з зірками (фото: instagram.com/zlayazaya_official)

У свою чергу, Тіна згадала, що у Яни завжди був "офігенний прес".

Нагадаємо, останнім часом у всіх на слуху скандал між Тіною Кароль і Олею Поляковою. Так, нещодавно Полякова зі сцени потроллила Кароль і жартома заявила, що та її вкусила.

При цьому Суперблондинка запевнила, що Тіна не образилася і незабаром вони будуть спілкуватися і дружити як ні в чому не бувало.

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