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Знімаю маски: Могилевська вперше розкрила правду про своє походження

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Неділя 23 травня 2021 13:22
Знімаю маски: Могилевська вперше розкрила правду про своє походження Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Наталя Могилевська вміє змусити говорити про себе. Чого варта її ефектна поява на світському заході в яскравій сукні кольору апельсина, яку обговорювала вся мережа! Артистка відрізняється вогненним темпераментом, і, як виявилося, це не просто так!

В інтерв'ю Каті Осадчій в рамках програми "Світське життя" вона заявила, що у неї є болгарське коріння – раніше зірка ніде не афішувала цю інформацію про себе.

"Я завжди соромилася свого походження. Завжди хотіла бути скандинавської стильною блондинкою. Прохолодною, мудрою, інтелігентною, але я пристрасна брюнетка. Я болгарка наполовину, моя мама - болгарка. Можна вважати, що я вперше в житті знімаю маски", - заявила співачка.

Наталя випустила гарячий кліп на пісню "До дна". Як зізналася співачка, під час зйомок вона «ледь уникла удару ножем у серце». Втім, артистка згодна з твердженням про те, як на екрані, так і в житті, чоловік повинен її або віданно любити, або померти.

Також напередодні літнього сезону зірка оголосила війну зайвим кіло і навіть запустила марафон схуднення.

Наталя зібралася активно худнути до літа

"Я дуже хочу схуднути. Я дійсно набрала під час локдауну зайву вагу", - зізналася співачка і заявила, що має намір худнути разом з усією країною. "Це дійсно мотивація. Любов шанувальників мені допоможе!" - переконана Могилевська.

Так, Наталя з сумом зазначає, що їй доведеться влітку відмовитися від фруктів. "Після трьох тільки полуничку", - кокетливо уточнила співачка.

Артистка також прокоментувала зміни в образі. Так, заради зйомок у кліпі вона стала.. русалкою з зеленим волоссям. "Всі сказали:"Наталя, щось не дуже". Чесно - це була перука", - розкрила інтригу Могилевська.

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