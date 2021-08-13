"Зі мною так не можна": Павлік розкрив правду про сварки з молодою дружиною і поскаржився на фінанси

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова зовсім недавно стали батьками, і якщо для молодої дружини артиста син Михайло – первісток, то для співака – четверта дитина. При цьому музикант зізнається, що хоче якомога більше часу проводити з малюком, дати йому блискучу освіту, насолоджуватися тим, як він росте і брати активну участь у вихованні, адже старшим дітям він не додав турботи і уваги . У новому інтерв'ю співак розповів про сварки з четвертою дружиною і розкрив деталі їх сімейного бюджету.

Розбіжності в сім'ї артиста і його дружини-концертного директора виникають на тлі вирішення побутових питань. Іноді невеликі конфлікти розгораються через те, що співак не прислухається в якихось питаннях до дружини, наприклад, не хоче трендово одягатися за наполяганням Катерини, адже деякі речі йому дискомфортні.

При цьому, артист захоплюється молодою дружиною і пишатися її досягненнями. Він вважає, що Катерина - відмінний блогер, який постійно вчитися і вдосконалює свої навички, шукає нові можливості.

Віктор з дружиною Катею сваряться з побутових питань, але у них є багато спільного (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Музикант описав дружину трьома словами: "Щира, розумна, недурна". Він зізнався, що поруч з нею відчуває себе повним сил, енергії і навіть сам молодіє.

Віктор висловився і про те, що у багатьох користувачів мережі склалося про нього думка, як про підкаблучника. Павлік запевнив, що це не так.

"Не буває ніколи, щоб я зняв шапку на підлогу:" Ні, буде по-моєму!". Все, що Катя іноді пропонує або говорить, — ми радимося, вона ніколи не говорить в наказовому порядку. Вона знає, що зі мною так не можна. Десь якась дуже мала частка правди в цьому є, але це хайп, я вважаю", - висловився Павлік.

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Також артист розповів про сімейні витрати. Так, оренда квартири обходиться сім'ї в 20 000 грн на місяць. Також чимало затягують витрати на оплату паркомісць: 5200 гривень за стоянку двох авто і 1000 грн. на місяць – мотоцикла. Причому, машина артиста ще в кредиті, а ось іномарку його дружини вони вже викупили.

"Я вважаю, що це не маленька сума. Грошей немає, щоб купити будинок. Тут багато різних нюансів, тому ми поки думаємо", - зізнався артист.