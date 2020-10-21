Не збираюся ні з ким затверджувати: Остапчук після весілля висловився про екс-дружину

Ведучий і його дружина відповіли на гострі питання особистого характеру

Володимир Остапчук та його дружина Христина вирушили в міні-весільну подорож в турецький Бодрум, де чудово провели 4 дні. Подружжя із задоволенням ділилося фото і відео медового місяця, а також викроїло час відповісти на питання допитливих користувачів Instagram.

Так, хтось із підписників поцікавився, чому Володимир демонструє своє особисте щастя на публіку, уточнивши, що його екс-дружині Олені Войченко подібні дії можуть заподіяти душевний біль.

"Я вдячний екс-дружині за досвід і прекрасних діток, але! Своє щастя і ставлення до життя я не збираюся ні з ким стверджувати, так само як і будь-яка інша людина", - написав ведучий.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина Володимира, Христина, також відповіла на запитання підписників і прокоментувала своє ставлення до дітей обранця від першого шлюбу і відреагувала на критичні випади на свою адресу.

Христина підтвердила, що знайома з дочкою та сином чоловіка, а також запевнила, що чекає їх в гості.

Фото:instagram.com/kristygor

Крім того, дружина шоумена не змогла обійти увагою випад на свою адресу, коли хтось із підписників зауважив: чоловік завжди буде любити матір своїх дітей, а вона лише джерело гострих відчуттів і інтрига.

"Любить, але розлучився? Любить, але живе з іншою (насильно, напевно), заворожила. Любить одну, одружується на іншій? Що у вас в голові? І якщо я інтрига, то вже дуже дорого обходжуся", - парирувала Христина.

Фото:instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук відповів на питання про вагітність своєї другої дружини Христини.