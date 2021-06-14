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Спокуслива чаклунка: напівоголена Кім Кардашьян блиснула розкішними формами

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США, Понеділок 14 червня 2021 20:24
Спокуслива чаклунка: напівоголена Кім Кардашьян блиснула розкішними формами Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян продемонструвала новий образ, який перевтілив її буквально в героїню казок. З химерними і фантазійними елементами, він підкреслив кращі сторони фігури інста-діви і викликав захват її шанувальників.

Новий пост зібрав максимум позитивних реакцій.

Кім позує в трав'яного відтінку костюмі: укорочених брюках і піджаку. А під нього одягла відвертий корсет у вигляді язиків полум'я. З аксесуарів вона обрала кольє у вигляді золотих кіл, а на ноги взула босоніжки на високих шпильках. На завершення лука їй зробили яскравий макіяж з графічними елементами, а також манікюр з довгими закрученими нігтями.

Спокуслива чаклунка: напівоголена Кім Кардашьян блиснула розкішними формамиСпокуслива чаклунка: напівоголена Кім Кардашьян блиснула розкішними формамиСпокуслива чаклунка: напівоголена Кім Кардашьян блиснула розкішними формамиСпокуслива чаклунка: напівоголена Кім Кардашьян блиснула розкішними формамиКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім не сказала, для чого вона влаштувала дану зйомку, але судячи з відміток, це новий кампейн косметичного бренду Кардашьян.

Фанати засипали знаменитість численними приємними словами: "Цей лук такий гарний!", "Оглушлива", "Я потребую цього, позитивні вібрації тільки", "Мені так подобається твій аутфіт і мейк-ап", "Чудова", "Красива", "О так", "Вогонь", - пишуть фанати.

Раніше Кім показала, як носити наймодніший топ цього літа.

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