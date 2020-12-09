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Спокуслива бунтарка: Белла Хадід вразила мережа кардинальною зміною стилю

Новость на русском → Середа 09 грудня 2020 19:26
Спокуслива бунтарка: Белла Хадід вразила мережа кардинальною зміною стилю Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід - одна з найкрасивіших жінок сучасності - любить мінятися. Але навіть при постійній зміні зачісок 24-річна супермодель найчастіше обирала жіночні і ніжні образи. А тому нова зачіска стала справжнім громом серед ясного неба для її шанувальників. Молодша Хадід підстриглася "під хлопчика", перефарбувавшись в платиновий блонд.

Спокуслива бунтарка: Белла Хадід вразила мережа кардинальною зміною стилю
Бала Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Нові фото були зроблені для промо чоловічої колекції Dior. І Белла стала однією з декількох зоряних дівчат, які удостоїлися честі представляти її. Для ролика спокуслива модель приміряла чорний брючний костюм, який відмінно сів на її досконалу фігуру. Цибуля доповнили яскравий макіяж у фіолетово-рожевих тонах. З аксесуарів Белла вибрала великі сережки з дорогоцінним камінням. Як і Кім Кардашьян, яка взяла участь у цій кампанії, Белла висловила своє захоплення і подякувала за можливість бути частиною цього модного проекту.

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