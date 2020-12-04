Спокуслива Даша Астаф'єва розповіла зворушливу історію з дитинства

Українська співачка Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками зворушливою історією зі свого дитинства. Розповідь вона супроводила спокусливими знімками, де артистка позує в одному купальнику на березі моря.

Астаф'єва розповіла на своїй сторінці в Instagram історію про ляльку, яку їй подарували у Воркуті. Щастя Даші тривало недовго – іграшка була зламана у поїзді, який відвозив її від бабусі.

"Пам'ятаю, як боялася навіть дихати в будівлі, як мама стрімко тягнула мене за руку до заповітної вітрини, а у мене крутилася голова від незвичної картинки, нових запахів і страху. Всі члени сім'ї строго були попереджені, що таких тут тільки й чекають, щоб розвести. В цей день, я сотні разів уявляла, як виберу скоріше свою заповітну мрію. Що я свою впізнаю відразу", - написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)

В той день здійснилася її мрія і вона отримала заповітну ляльку Барбі. Але іграшка була дуже швидко зламано.

"Потяг. Передчуття розпакування нової ляльки перемогло очікування того моменту, коли земля і все, що за вікном поїде в іншу від нас сторону. Я вмить стала об'єктом уваги всієї дитячої збірної вагона. Від радості, ми почали носитися туди-сюди й, по черзі тримати Вів'єн над головами, гнути їй все, що гнулося, і провертати всілякі трюки. Визнання, і успіх у вагоні, так охмелили мою дитячу свідомість, що я навіть не відразу зрозуміла, коли повернулася в рідне купе слова мами "хто зламав руки та ноги". Хто зламав? Ось, мої всі на місці... трохи спекотно від біганини, і серце вискакує. Куклааааааа!!! Сіла я на нижній полиці, з в'єтнамським інвалідом, та промовчала до Воркути від шоку. Щастя виявилося таким же підробленим, як і далека Сестра Барбі. Навіть зараз, коли бачу ці ідеальні створення - згадую пекельний вагон. Справжньої красуні я так і не отримала", - зізналася артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Даша Астаф'єва підірвала мережу спокусливими танцями в обтягуючих нарядах.

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