Спокуслива дикунка: Ріанна поділилася гарячим фото топлес і в крихітних шортах

Ріанна обожнює демонструвати своє розкішне тіло у всій красі. А коли справа стосується реклами її особистого бренду Savage X Fenty by Rihanna, то фото стають ще більш гарячими.

Ріанна позує в крихітних шортах фіолетового кольору з принтом, якро-жовтих шкарпетках, взутих з білими лоферами, а також широкому браслеті. А ось голі груди вона прикрила тільки журналом Playboy. Співачка лежить прямо на підлозі, підігнувши ноги. Виглядає зірка сцени спокусливо і стильно, навіть незважаючи на неординарність кадру.

Ріанна в новому образі (фото: instagram.com/badgalriri)

"Це хороший день, щоб бути дикуном", - написала вона. А у відповідь отримала безліч компліментів своїй фігурі. "Це щось", "Ти найкраща", "Моя дівчинка", "Так, королева", "Ти повинна була бути на обкладинці"... Також багато хто обурився, що співачка перестала випускати музику. "Це також хороший день, щоб випустити якийсь сингл", "Це хороший день, щоб додати музику", - пишуть вони під фото.