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Спокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукні

Новость на русском → Домініканська Республіка, П'ятниця 02 квітня 2021 22:27
Спокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукні Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/galialahav)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес, яка зараз знімається у фільмі в Домініканській Республіці, показала кадри в спокусливому і провокаційному образі.

Знімки популярної співачки викликали багато розмов і захоплень. Вся справа в тому, що Дженніфер позує в сукні, схожій на весільну.

Дженніфер Лопес останнім часом весь час на слуху через кризу зі своїм партнером Алексом Родрігесом. 51-річна співачка і 45-річний бейсболіст були на межі розставання, але зуміли зберегти відносини. Зараз Алекс часто відвідує кохану на зйомках, бажаючи зробити все заради примирення. Але про те, щоб повернути колишню довіру і пристрасть, говорити ще рано, як стверджують інсайдери. Тим не менш, співачка своїм луком як би натякнула, що весілля ще може і відбутися.

Спокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукніСпокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукніСпокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукні

Дженніфер Лопес до лиця весільне вбрання (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер одягла блідо-рожеве плаття з пишним шлейфом з воланів і виразним ліфом, яке підкреслило як і раніше розкішну фігуру знаменитості. Доповнили вбрання грубі чоботи на плоскій підошві і зі шнурівкою. Діамантові сережки у вухах, лаконічна укладка та вечірній макіяж стали завершальними штрихами до образу. Співачка виглядає шикарно. Щоправда, на фото Лопес не вдалося приховати легкий смуток і задуму.

Спокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукніСпокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукніСпівачка на зйомках (фото: instagram.com/galialahav)

Тим не менш, шанувальники не стали робити акцент на цьому, а звернулися до її краси і квітучого зовнішнього вигляду. "Вау", "Ніхто не може бути такий гарний, як вона", "Дитинко, ти така прекрасна", "Цей лук просто все", "Бомба"...

Раніше Дженніфер Лопес показала нову зачіску, яка візуально зробила її ще більш молодою.

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