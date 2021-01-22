Спокуслива пантера: Санта Дімопулос в мокрому купальнику вразила шанувальників ідеальними формами

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос полетіла відпочивати на Мальдіви. Так що всі, хто скучив за гарячими виступами Санти, можуть спостерігати її не менш гарячі фото.

Санта Дімопулос поділилася лайфхаками польотів з дітьми: блогер вже двічі мама, так що знає, як влаштувати подорож з дітьми.

Також Санта здивована тим, що хтось вважає Мальдіви нудним місцем для відпочинку. Вона запостила свої напівоголені фото - в мокрому купальнику на тлі розкішної природи - і стала міркувати про те, що для неї цей відпочинок - просто ідеальний.

"Я щиро не розумію, як людям може бути нудно на Мальдівах? Дні летять, а стільки всього ще хочеться встигнути! Ви запитаєте, чому ж я займаюся тут?. Більшу частину часу проводжу з родиною. Плаваємо, гуляємо, ходимо на сніданки, вечеряємо в різних ресторанах, граємо в настільні ігри. Кожен день я медитую, тренуюся, читаю, ходжу на масаж. В суботу ми з Дені йдемо на майстер-клас по приготуванню піци (він захотів саме піцу), завтра будемо кататися на "таблетці", на велосипедах, падлбордах, плавати в масках, дивитися фільм в кінотеатрі під відкритим небом", - поділилася знаменитість.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Вона додала, що для неї це ідеальний відпочинок. Ніхто і ніщо не відволікає її від сім'ї, природи і не порушує внутрішню гармонію і штиль.

Фанати лишилися задоволеними такими відвертими знімками і мудрими міркуваннями і назвали Санту красунею і "спокусливою пантерою".

Нагадаємо, Дімопулос зізналася, що участь в шоу "Танці з зірками" "вдарило" по красі волосся: які відновлювальні процедури довелося робити блорегу, дивіться тут.