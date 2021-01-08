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Спокуслива русалка: Сальма Хайек показала досконале тіло в купальнику

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 22:31
Спокуслива русалка: Сальма Хайек показала досконале тіло в купальнику Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк показала нову серію кадрів з відпустки. 54-річна актриса цього разу продемонструвала себе в зелено-синьому злитному купальнику. Вона позує по пояс у воді, розпустивши вологе волосся по плечах. На обличчі зірки "Від сходу до заходу", "Бандиток" і "Охоронця кілера" немає і краплі макіяжу. При цьому вона виглядає по-справжньому молодою і прекрасною.

Спокуслива русалка: Сальма Хайек показала досконале тіло в купальникуСпокуслива русалка: Сальма Хайек показала досконале тіло в купальникуСпокуслива русалка: Сальма Хайек показала досконале тіло в купальникуСальма на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

На останньому знімку зірка робить стрибок у воду: вона зображена в момент, коли наполовину занурилася у воду. На фото видно тільки стрункі ноги, пружні сідниці і тонку талію Сальми. Чи потрібно говорити, що вони просто звели шанувальників з розуму вкотре?

"Як це їй вдається?", "О боги", "Найкрасивіша жінка в світі", "Вау", "Найкрасивіша людина на світі", "Дивна", "Чудова", - не можуть намилуватися фанати красою спекотної зірки.

Нагадаємо, актриса вирушила відзначати Новий рік до океану, звідки вже просто засипала мережу спокусливими фото. Зірка обожнює надихати шанувальників своїм досконалим тілом у відвертих купальниках.

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