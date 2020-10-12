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Спокуслива русалочка: Леся Нікітюк показала ідеальну фігуру в прозорій сукні

Новость на русском → Понеділок 12 жовтня 2020 10:28
Спокуслива русалочка: Леся Нікітюк показала ідеальну фігуру в прозорій сукні Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Зірка позує напівоголеною

Ліс Никитюк запостила в свеом блозі чергову серію кадрів провокаційного характеру. Зірка позує в тілесного відтінку бікіні, на яку зверху одягла відверте напівпрозоре плаття-сітку. Телеведуча знята у воді, що зробило кадри ще більш гарячими. Мокре плаття і спокусливі пози підкреслили струнке тіло популярної телеведучої. Образ завершив яскравий макіяж, який у поєднанні з мокрими волоссям виглядав неймовірно спокусливо.

Спокуслива русалочка: Леся Нікітюк показала ідеальну фігуру в прозорій сукніСпокуслива русалочка: Леся Нікітюк показала ідеальну фігуру в прозорій сукніСпокуслива русалочка: Леся Нікітюк показала ідеальну фігуру в прозорій сукніЛеся порвала мережу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підпис Леся зробила, як звичайно, з гумором: вона запропонувала шанувальникам вибрати одну з чотирьох фото на кастинг Посейдону, назвавши себе русалкою. Фанати зірки практично одноголосно вирішили, що всі кадри просто вогонь. Також вони зазначили, що Леся виглядає неймовірно: "Красуня", "Нереально крута", "Ти вогонь", "Фотки – бомба", "Чудова жінка", "Прекрасна королева", "Фотки класнючі", – такі коментарі все з'являються під постом.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк порівняла себе з молодою Шерон Стоун. Зірка запостила кілька кадрів у відвертому чорному бікіні. Пружні сідниці дівчини, як завжди, викликали фурор в мережі.

Також нещодавно Леся Нікітюк покрасувалася в актуальних образах осені 2020 заради зйомок для відомого глянцевого видання.

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