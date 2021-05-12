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Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер в крихітній спідниці похвалилася витонченою фігурою

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США, Середа 12 травня 2021 22:22
Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер в крихітній спідниці похвалилася витонченою фігурою Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер продовжує демонструвати, що любов до спорту - вірний спосіб залишатися енергійною і блищати витонченою фігурою.

Дівчина приміряла новий стильний лук для тренувань, в якому виглядає неймовірно спокусливо.

Кендалл Дженнер приміряла крихітну плісировану спідницю і топ блідо-зеленого кольору. Вбрання відмінно підкреслило, в якій бездоганній формі знаходиться зірка. Стрункі ноги, тонка талія, точені руки і пишні груди викликали небувалий ажіотаж в мережі.

Варто було одній з найбільш високооплачуваних моделей запостити знімок, як на неї обрушився шквал компліментів. "Ти не можеш бути красивіше", "Це тіло!", "Вогонь", "Ти супер", "Я у захваты", - захоплюються шанувальники.

Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер в крихітній спідниці похвалилася витонченою фігуроюКендалл Дженнер на корті (фото: instagram.com/kendalljenner)

До слова, модель набагато менш активна в мережі, ніж її сестри. Кендалл любить показувати тільки робочі проекти, а про особисте життя мовчить. Інсайдери довго стверджували, що Дженнер не може визначитися з чоловіком, так як навколо неї маса шанувальників.

Проте, на 14-е лютого Кендалл не втрималася і виклала спільне фото з бойфрендом. Ним виявився 24-річний гравець NBA, лідер "Фінікс Санз" Девін Букер.

Раніше дівчина показала стильну зйомку для глянцю, де блищить у відвертому комбінезоні.

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