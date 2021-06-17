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Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер захопила витонченою фігурою в крихітній спідниці

Новость на русском →
США, Четвер 17 червня 2021 22:26
Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер захопила витонченою фігурою в крихітній спідниці Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер знову нагадала про співпрацю з відомим брендом спортивного одягу Alo. Цього разу одна з найбільш високооплачуваних моделей у світі перевтілилася в тенісистку. Причому вельми спокусливу.

Новий пост Кендалл складається з фото і відео в гарячому образі.

Кендалл позує в білому топі на тонких бретельках, а також спідниці-шортах, які зробили її довгі стрункі ноги візуально просто "нескінченними". На плечі зірка накинула легку кофтинку, а завершила образ сонцезахисними окулярами в білій оправі. Таке вбрання вигідно підкреслило струнке тіло Кендалл, над яким вона наполегливо працює в спортзалі. І змусило фанатів ставити численні лайки на спекотні фото і відео однієї зі молодших сестер іменитого сімейства.

Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер захопила витонченою фігурою в крихітній спідниці

Кендалл Дженнер в новому спокусливому вбранні (фото: instagram.com/kendalljenner)

У сторіз Дженнер показала, що її подорож по Мексиці в компанії подруг триває. Дівчата насолоджуються купанням, плаванням на яхті, а також дегустацією текіли авторства Кендалл.

Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер захопила витонченою фігурою в крихітній спідниціСпокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер захопила витонченою фігурою в крихітній спідниці

Кендалл Дженнер з Хейлі Бібер (фото: instagram.com/kendalljenner)

До слова, виробництву цього напою вона присвятила вже багато часу і сил, але все ж продукт досить часто критикують. Втім, на прагнення Кендалл завоювати ринок і популярність її текіли це поки ніяк не впливає.

Кендалл Дженнер захопила фігурою (фото: instagram.com/kendalljenner)

Раніше Кендалл показала своє розкішне тіло у соковитому бікіні.

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