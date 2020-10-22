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Спокуслива і загадкова: Настя Каменських в обтягуючих джинсах розмірковує про життя

Новость на русском → Четвер 22 жовтня 2020 10:31
Спокуслива і загадкова: Настя Каменських в обтягуючих джинсах розмірковує про життя Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка вчить розбиратися в людях

Настя Каменських уже давно стала "особистим психологом" для своїх фоловерів. Співачка раз у раз дає поради, як жити більш насиченим життям, відчувати себе щасливіше і вчасно розслаблятися. На цей раз на своїй сторінці в Instagram Настя міркує, як відрізнити щасливу і впевнену в собі людини.

"У відношенні до інших людей відбивається наше ставлення до себе і до життя.
Щасливу, наповнену і впевнену в собі людину видно відразу. Вона зосереджена на своєму житті, добра і спокійна, позбавлена критики і заздрості до інших. Це і є свобода думки, якою людина сама наділяє себе. І яка веде до щасливого життя", - написала співачка, залишивши своїм шанувальникам їжу для роздумів.

Спокуслива і загадкова: Настя Каменських в обтягуючих джинсах розмірковує про життяНастя Каменських розбирається і в спорті, і в психології (фото: instagram.com/kamenskux/)

Настя одягнена в обтягуючі джинси, вона сидить в пікантній позі на сходах, з задумливим виглядом і спокусливим поглядом.

"Повністю з тобою згодна", "Яка ж ти гарна", "Спасибі за їжу для розуму, але коли я дивлюся на вас, я перестаю думати", "Настя, ви така худа, ось це сила волі", - стали писати фоловери під цим постом.

Нагадаємо, що Настя Каменських в обтягуючому костюмі підкорила мережу ідеальною фігурою і дала потужну мотивацію своїм шанувальникам.

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