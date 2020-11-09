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Спокусливий виріз на спині і високий каблук: Лілія Ребрик похвалилася фігурою в червоній сукні

Новость на русском → Понеділок 09 листопада 2020 13:45
Спокусливий виріз на спині і високий каблук: Лілія Ребрик похвалилася фігурою в червоній сукні Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведуча захопила фанатів соковитою фігурою

Лілія Ребрик радує шанувальників не лише з екрану телевізора, ведуча обожнює розбурхувати уяву фоловерів гарячими знімками в своєму мікроблозі. Не так давно Лілія захопила натуральною красою на портретному фото.

А на цей раз Ребрик пішла ще далі - і вирішила вразити своєю шикарною фігурою. Ведуча запостила знімок, на якому вона позує в обтягуючому червоному платті з глибоким розрізом на спині і на високих підборах. Образ доповнили стильні годинник і сережки. Волосся Ребрик зібрала, а макіяж зробила більш яскравим, ніж зазвичай, до вечірньої сукні.

Лілія інтригуюче дивиться в кадр, повершувши голову на фотографа, і йде по сходах вверх. На обличчі Ребик - загадкова посмішка.

Спокусливий виріз на спині і високий каблук: Лілія Ребрик похвалилася фігурою в червоній сукні

Лілія Ребрик красива зі всіх сторін (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Фолловери залишилися у справжньому захваті від того, яка шикарна фігура у їх улюблениці. Ось це мотивація для походу у спортзал!

Нагадаємо, що Лілія Ребрик обожнює годувати свою сім'ю смакотою. Не так давно ведуча поділилася рецептом, а ще - показала, як вони разом з доньками готують.

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