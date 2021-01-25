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Соковитий персик: Емілі Ратаковскі у відвертій сукні захопила розкішним тілом

Новость на русском → США, Понеділок 25 січня 2021 20:24
Соковитий персик: Емілі Ратаковскі у відвертій сукні захопила розкішним тілом Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі перебуває на останніх місяцях вагітності, але все ще продовжує демонструвати спокусливі луки. Новий з них з'явився на сторінці моделі і бізнесвумен кілька годин тому. Емілі сидить в машині в яскраво-помаранчевому платті, яке облягає її форми. Поруч знаходиться і чоловік Емілі, Себастьян Бір-Макклард, який поклав руку на живіт дружині.

Шанувальники, які вже не можуть дочекатися, коли відбудеться поповнення у знаменитій сім'ї, навперебій стали писати коментарі. "Це найголовніше", "Все, що має значення - це сім'я", "Не можу дочекатися", "Милий животик, насолоджуйся кожним моментом. Вітаю", "Так мило", "Яка ж ти красива", "Вау, яке плаття", "Найгарніша мама", "Персик", - не можуть зупинитися фанати.

Соковитий персик: Емілі Ратаковскі у відвертій сукні захопила розкішним тіломЕмілі Ратаковскі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

До речі, нещодавно Емілі відповіла на ряд провокаційних запитань щодо своєї зовнішності. Зірка розповіла, що насправді вона не вдавалася до уколів краси, щоб її губи виглядали такими повними. Справа в тому, що фолловери відзначили раніше: з вагітністю губи стали набагато більш пухкими.

"Вагітним не можна робити ін'єкції. Об'єм крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у них можуть трохи припухнуть обличчя і губи", - пояснила Ратаковскі шанувальникам.

Раніше зірка показала фігуру в купальнику.

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