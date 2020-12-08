ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Соковитий персик: Ешлі Грем в одних трусиках засвітила апетитні сідниці

Новость на русском → Нью-Йорк, Вівторок 08 грудня 2020 22:26
Соковитий персик: Ешлі Грем в одних трусиках засвітила апетитні сідниці Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем знає: нема кращого способу привернути увагу публіки в мережі Instagram, ніж оголене тіло. У новому пості пишнотіла модель зробила ставку на гарячі образи, поставши по пояс голою.

Вона позує в темно-синіх трусиках Juicy Couture, лежачи в ліжку і повернувшись до камери спиною. Акцент молода мама зробила на своїх пружних сідницях, які вона регулярно качає в спортзалі. До речі, Ешлі, як зазвичай, не стала приховувати целюліт і розтяжки. І це нітрохи не зіпсувало картинку. Спокусливий образ доповнили натуральний макіяж і недбала укладка. Вийшло гаряче!

Соковитий персик: Ешлі Грем в одних трусиках засвітила апетитні сідниціСоковитий персик: Ешлі Грем в одних трусиках засвітила апетитні сідниці

Ешлі вкотре підкорила мережу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Також Ешлі вирішила показати ще один лук в цьому ж дусі. Вона приміряла трусики ніжно-рожевого відтінку, які доповнила жовтою шубкою зі штучного хутра, одягненою прямо на голе тіло. Золоте кольє, кільця на обох руках і великі сережки стали вдалим доповненням до зухвалого і яскравого образу. У підпису вона обіграла перше слово в назві відомого бренду "Juicy", провівши паралель зі своєю розкішною фігурою.

"Я тримаю себе в соковитій формі, я їм це на обід", - процитувала вона рядок пісні Doja Cat, супроводивши його масою емодзі фруктів. "Вау, це щось", "Ешлі, ти прекрасна", "Чудова", "Найкраща", "Дівчина мрії", "Розкішна жінка", "Мені подобається твій персик", "Ти просто натхнення для мене! Я люблю тебе дуже сильно, дівчинка", "Відмінно виглядаєш, матуся", - не вгамовується публіка.

Раніше ми писали, що Ешлі Грем показала оголене тіло в душі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актриса модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Наступне засідання Ради Україна-ЄС пройде у лютому 2021: названо дату
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Наступне засідання Ради Україна-ЄС пройде у лютому 2021: названо дату