Соковитий персик: Ешлі Грем в одних трусиках засвітила апетитні сідниці

Ешлі Грем знає: нема кращого способу привернути увагу публіки в мережі Instagram, ніж оголене тіло. У новому пості пишнотіла модель зробила ставку на гарячі образи, поставши по пояс голою.

Вона позує в темно-синіх трусиках Juicy Couture, лежачи в ліжку і повернувшись до камери спиною. Акцент молода мама зробила на своїх пружних сідницях, які вона регулярно качає в спортзалі. До речі, Ешлі, як зазвичай, не стала приховувати целюліт і розтяжки. І це нітрохи не зіпсувало картинку. Спокусливий образ доповнили натуральний макіяж і недбала укладка. Вийшло гаряче!

Ешлі вкотре підкорила мережу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Також Ешлі вирішила показати ще один лук в цьому ж дусі. Вона приміряла трусики ніжно-рожевого відтінку, які доповнила жовтою шубкою зі штучного хутра, одягненою прямо на голе тіло. Золоте кольє, кільця на обох руках і великі сережки стали вдалим доповненням до зухвалого і яскравого образу. У підпису вона обіграла перше слово в назві відомого бренду "Juicy", провівши паралель зі своєю розкішною фігурою.

"Я тримаю себе в соковитій формі, я їм це на обід", - процитувала вона рядок пісні Doja Cat, супроводивши його масою емодзі фруктів. "Вау, це щось", "Ешлі, ти прекрасна", "Чудова", "Найкраща", "Дівчина мрії", "Розкішна жінка", "Мені подобається твій персик", "Ти просто натхнення для мене! Я люблю тебе дуже сильно, дівчинка", "Відмінно виглядаєш, матуся", - не вгамовується публіка.

Раніше ми писали, що Ешлі Грем показала оголене тіло в душі.