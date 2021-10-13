Софія Ротару підтримала свою зіркову племінницю у її експериментах

Легенда українського шоу-бізнесу Софія Ротару привітала племінницю SONYA KAY з поверненням на сцену і підтримала молоду зірку у її творчих експериментах.

Софія Ротару підтримала SONYA KAY

Зауважимо, що SONYA KAY нещодавно випустила новий україномовний альбом "Драйв" і одразу потрапила до глобальних чартів.

Над платівкою артистка працювала з командою майже пів року. Саме він є початком нового витка SONYA KAY.



"Ми дуже ретельно працювали над кожним треком і я точно знаю, що вони зачеплять слухача, і кожен зможе знайти щось для себе в цьому міні-альбомі. Мій альбом це справжній драйв емоцій", - доповнює співачка.

SONYA KAY (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Майже півтора роки артистка стояла на роздоріжжі, проте опанувала себе і наважилась на цю роботу.

"Я людина дуже самокритична, але хочу сказати, що я дуже задоволена тим, як все вийшло. Люблю експериментувати над стилем і думаю, що це добре, так як артист має завжди робити щось нове, щоб на нього було і цікаво дивитись і слухати", - резюмувала артистка і запевнила, що "це лише початок".

SONYA KAY (фото: instagram.com/sonyakayofficial)