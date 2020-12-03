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Софія Ротару зібралася виступати в Росії і навіть похвалилася сукнею

Новость на русском → Четвер 03 грудня 2020 18:50
Софія Ротару зібралася виступати в Росії і навіть похвалилася сукнею Софія Ротару (фото: oligarh.media)
Автор: Світлана Мащенко

Софія Ротару зібралася до Москви на запис традиційного для РФ новорічного концерту "Пісня року". Артистка навіть встигла похвалитися сукнею, обраною для поїздки.

Плани артистки несподівано "злила" її невістка Світлана Євдокименко, яка опублікувала відео в Instagram-stories.

На кадрах співачка кружляє в сукні яскраво-червоного кольору з воланами. Ймовірно, примірка проходить в якомусь шоу-румі.

Сторіс невістка підписала коротко: "Пісня року - 2020".

Софія Ротару зібралася виступати в Росії і навіть похвалилася сукнею

Софія Ротару похвалилася сукнею для "Пісні року" (фото: instagram.com/svetika)

Відзначимо, що новину про те, що Ротару зібралася на "Пісню року" підтвердив і її концертний директор Сергій Лавров. Він навіть натякнув, що співачка має деякі фінансові труднощі.

"Так, Софія Михайлівна дала добро Ігорю Крутому приїхати в Москву. Вона виступить на "Пісні року" і навіть готова відсидіти для цього карантин", - повідомив директор Ротару.

Цікаво, що Софія Ротару не так давно заявила, що рідним містом для неї є Київ, а в Криму (де у неї нерухомість), вона не їздила після окупації.

Тим не менш, з'ясувалося, що готель Ротару в Ялті і далі працює, але всіма справами безпосередньо завідує невістка зірки Світлана Євдокименко. Однак останнім часом з роботою закладу були проблеми.

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