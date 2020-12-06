Софія Ротару виступила в Москві: заспівала "Червону руту"

Українська виконавиця Софія Ротару взяла участь у російській "Пісні року". 73-річна артистка виконала два яскравих номери. За даними інсайдерів, зірка була запрошена для участі в шоу Ігорем Крутим. Відео з концерту артистка і користувачі опублікували в Instagram-Stories.

Перед тим, як взяти участь в шоу, артистка повинна була пройти тестування на коронавірус у зв'язку з посиленням заходів безпеки в Москві.

На концерті вона вийшла на сцену в червоній сукні з рюшами та виконала один зі своїх україномовних хітів, який глядачі зустріли бурхливими оваціями. Софія Ротару виконала хіт "Червона рута". Відео з концерту активно ділилися користувачі мережі.

Софія Ротару у Москві виконала Червону Руту (скріншоти: instagram.com)

Під час другого виступу Ротару з'явилася на сцені в широких чорних штанях і сорочці з паєтками з золотою бахромою. Знаменитість виконала ще одну знамениту композицію "Серце розміром з сонце". Шанувальники були в захваті від зовнішнього вигляду зірки, у своїх історіях в соціальній мережі вони зазначили, що співачка досить молодо виглядає.

Концерт, в якому взяли участь багато скандальні зірки, серед яких Ані Лорак з Таїсією Повалій, відбувся п'ятого грудня на московському стадіоні ВТБ Арена.

Раніше стало відомо, що директор співачки розповів про фінансові проблеми Софії Ротару через відсутність концертів. Знижувати гонорари артистка не збирається. Співачка погодилася взяти участь в концерті "Пісня року". Вперше за рік вона виступила в Росії.

Цікаво, що Софія Ротару не так давно заявила, що рідним містом для неї є Київ, а в Крим (де у неї нерухомість), вона не їздила після окупації.