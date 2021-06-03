Збереже час і нерви: Олена Шоптенко поділилася корисним лайфхаком
Відома хореограф і танцівниця Олена Шопенко похвалилася стильним повсякденним образом, а заодно і поділилася з шанувальниками вельми корисним лайфхаком.
У своєму Instagram вона опублікувала атмосферне фото, зроблене у вуличному кафе.
На знімку Олена сидить за столиком в трендових джинсах МОМ, сірій водолазці і білих кедах. Її волосся розпущене і артистка мило посміхається, дивлячись убік від камери.
Хореограф запропонувала відмінну пораду для тих, кому доводиться чекати друзів або знайомих, які спізнюються. Він допоможе провести цей час з користю і не нервувати даремно.
Олена Шоптенко поділилася з фанатами корисною порадою (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
"Я чула сотні вибачень від людей, які спізнюються на тренування, зустріч, зйомку і навіть літак. І сотню разів вибачалася сама. Кожен раз ми сподіваємося, що це не повториться, але всі ми люди, і спізнюватися це нормально. І злитися на тих, хто спізнюється, теж нормально. Сьогодні я хочу поділитися лайфхаком, який я підгледіла у однієї людини, яка ніколи не спізнюється і завжди всіх спокійно чекає. Назвемо це: замітка "я-трохи-запізнюся", - поділилася Шоптенко.
Далі вона розкрила суть методу.
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"Працює просто. У своєму телефоні створюєте замітку: в ній ми будемо вести список нетермінових завдань, які зробити ніколи, але добре б. Це може бути робочий лист, дзвінок другу, вибрати фільм на вечір, знайти нові штори, розібрати директ – будь-яка справа, яка займає 15-30 хвилин. І кожен раз, коли ви чуєте "я трохи запізнюся!" від людини, що спізнюється до вас на зустріч, просто відкриваєте цю замітку і йдете за списком. Цей пост написаний, поки я спокійно чекала свого друга, який в сотий раз забув, що вранці в Києві пробки. Спробуйте! Всім терпіння", - розповіла знаменитість.
Фолловери викупали Олену в компліментах і подякували за відмінну пораду.
- Блін, офігенна порада! Дякую
- Прийму до уваги, розумний цей хтось
- Шикарна порада
- Крута, жива фотка
- Геніально!
- Олена, ви класна!!!
- Відмінна порада, потрібно скористатися
- Яке класне фото
- Який цікавий підхід
- Красуня!
- Прикольний і корисний лайфхак
- Прекрасна
Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко розкрила секрети жіночності після народження малюка.