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Збереже час і нерви: Олена Шоптенко поділилася корисним лайфхаком

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Київ, Четвер 03 червня 2021 14:33
Збереже час і нерви: Олена Шоптенко поділилася корисним лайфхаком Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Lite

Відома хореограф і танцівниця Олена Шопенко похвалилася стильним повсякденним образом, а заодно і поділилася з шанувальниками вельми корисним лайфхаком.

У своєму Instagram вона опублікувала атмосферне фото, зроблене у вуличному кафе.

На знімку Олена сидить за столиком в трендових джинсах МОМ, сірій водолазці і білих кедах. Її волосся розпущене і артистка мило посміхається, дивлячись убік від камери.

Хореограф запропонувала відмінну пораду для тих, кому доводиться чекати друзів або знайомих, які спізнюються. Він допоможе провести цей час з користю і не нервувати даремно.

Збереже час і нерви: Олена Шоптенко поділилася корисним лайфхаком

Олена Шоптенко поділилася з фанатами корисною порадою (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Я чула сотні вибачень від людей, які спізнюються на тренування, зустріч, зйомку і навіть літак. І сотню разів вибачалася сама. Кожен раз ми сподіваємося, що це не повториться, але всі ми люди, і спізнюватися це нормально. І злитися на тих, хто спізнюється, теж нормально.⁣ Сьогодні я хочу поділитися лайфхаком, який я підгледіла у однієї людини, яка ніколи не спізнюється і завжди всіх спокійно чекає. ⁣ ⁣Назвемо це: замітка "я-трохи-запізнюся", - поділилася Шоптенко.

Далі вона розкрила суть методу.
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"Працює просто. У своєму телефоні створюєте замітку: в ній ми будемо вести список нетермінових завдань, які зробити ніколи, але добре б. Це може бути робочий лист, дзвінок другу, вибрати фільм на вечір, знайти нові штори, розібрати директ – будь-яка справа, яка займає 15-30 хвилин. І кожен раз, коли ви чуєте "я трохи запізнюся!" від людини, що спізнюється до вас на зустріч, просто відкриваєте цю замітку і йдете за списком.⁣ ⁣Цей пост написаний, поки я спокійно чекала свого друга, який в сотий раз забув, що вранці в Києві пробки. Спробуйте! Всім терпіння", - розповіла знаменитість.

Фолловери викупали Олену в компліментах і подякували за відмінну пораду.

  • Блін, офігенна порада! Дякую
  • Прийму до уваги, розумний цей хтось
  • Шикарна порада
  • Крута, жива фотка
  • Геніально!
  • Олена, ви класна!!!
  • Відмінна порада, потрібно скористатися
  • Яке класне фото
  • Який цікавий підхід
  • Красуня!
  • Прикольний і корисний лайфхак
  • Прекрасна

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко розкрила секрети жіночності після народження малюка.

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