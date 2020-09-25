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Скільки пристрасті і вогню: Седокова в панчохах і сітчастій білизні розбурхала весільним фото з чоловіком

Новость на русском → П'ятниця 25 вересня 2020 13:47
Скільки пристрасті і вогню: Седокова в панчохах і сітчастій білизні розбурхала весільним фото з чоловіком Анна Седокова і Яніс Тімма (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Lite

Співачка показала гарячий кадр з коханим чоловіком

Ганна Седокова днями таємно вийшла заміж за баскетболіста Яніса Тимму, і продролжает радувати шанувальників гарячими фото, але тепер вже з коханим, який, схоже, зовсім не проти. На сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок пікантного весільного фотосету, на якому позує в білизні і панчохах в компанії чоловіка.

На фото артистка віддалася пристрасті в обіймах коханого. На ній – комплект блакитної сітчастої білизни та панчохи з підв'язками, а також чоловічий піджак. Яніс позує в білій розстебнутій сорочці і штанях, він обняв жінку за шию, притягнув до себе, а сам знімок ніби зроблений за мить до поцілунку.

"Які чоловік і дружина, такі і весільні фотосесії", - з гумором підписала вона відвертий кадр.

Думки підписників зірки кардинально розділилися – одні вважають фотосет сексуальним і пристрасним, інші ж вирішили, що подібні фото варто залишити для сімейного альбому і не виставляти на загальний огляд.

  • Ось такі і повинні бути фотосесії. Гаряче і прекрасно
  • Ви вогонь
  • Як же це красиво
  • Які сексі, а скільки пристрасті і вогню
  • Шикарно
  • Ох, як гаряче
  • Шалені! Красиві!
  • А до чого такі фото виставляти?
  • Гарно, але навіщо для всіх?
  • Анна, ну це занадто

До речі, чоловік супроводжує Ганну всюди і навіть приїжджає до неї на роботу, а також із задоволенням гуляє з дітьми і розділяє домашні обов'язки

Нагадаємо, що раніше Ганна Седокова розсекретила вагому причину свого поспішної весілля з Янісом Тиммою. Вона розповіла, що насправді змусило пару поспішити з формальностями.

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