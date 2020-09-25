Скільки пристрасті і вогню: Седокова в панчохах і сітчастій білизні розбурхала весільним фото з чоловіком

Співачка показала гарячий кадр з коханим чоловіком

Ганна Седокова днями таємно вийшла заміж за баскетболіста Яніса Тимму, і продролжает радувати шанувальників гарячими фото, але тепер вже з коханим, який, схоже, зовсім не проти. На сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок пікантного весільного фотосету, на якому позує в білизні і панчохах в компанії чоловіка.

На фото артистка віддалася пристрасті в обіймах коханого. На ній – комплект блакитної сітчастої білизни та панчохи з підв'язками, а також чоловічий піджак. Яніс позує в білій розстебнутій сорочці і штанях, він обняв жінку за шию, притягнув до себе, а сам знімок ніби зроблений за мить до поцілунку.

"Які чоловік і дружина, такі і весільні фотосесії", - з гумором підписала вона відвертий кадр.

Думки підписників зірки кардинально розділилися – одні вважають фотосет сексуальним і пристрасним, інші ж вирішили, що подібні фото варто залишити для сімейного альбому і не виставляти на загальний огляд.

Ось такі і повинні бути фотосесії. Гаряче і прекрасно

Ви вогонь

Як же це красиво

Які сексі, а скільки пристрасті і вогню

Шикарно

Ох, як гаряче

Шалені! Красиві!

А до чого такі фото виставляти?

Гарно, але навіщо для всіх?

Анна, ну це занадто

До речі, чоловік супроводжує Ганну всюди і навіть приїжджає до неї на роботу, а також із задоволенням гуляє з дітьми і розділяє домашні обов'язки

Нагадаємо, що раніше Ганна Седокова розсекретила вагому причину свого поспішної весілля з Янісом Тиммою. Вона розповіла, що насправді змусило пару поспішити з формальностями.