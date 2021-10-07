Солістка групи Go_A засвітила фігуру в купальнику на відпочинку в Італії
Солістка української електрофолк-групи Go_A, яка в 2021 році посіла п'яте місце на конкурсі "Євробачення", Катерина Павленко зараз відпочиває в Італії. Дівчина поділилася рідкісним фото в купальнику.
Відповідний кадр був опублікований в Instagram знаменитості.
На знімку артистка відображена в чорному бікіні із зав'язками, демонструючи струнку фігуру. Вона позує, стоячи в морі на тлі мальовничого моста через скелі. Фото було зроблено в так званому фіорді Фуроре, що розташований на півдні Італії.
Катерина ефектно дивиться в сторону, повернувши голову.
"Час відчути щось особливе", - підписала кадр співачка.
Ще кілька фото вона виклала в розділі сторіс.
Катерина Павленко показала яскраві кадри з відпочинку в Італії (фото: instagram.com/monokatee)
Підписники засипали Павленко компліментами і поцікавилися температурою води, на що та зізналася, що близько 17 градусів.
- Мої очі зловили кайф...
- Класно, що ви нарешті на відпочинку
- Солістка українського гурту go_a вирушила до Італії спокушати вокаліста Монескін!!!
- Красива дівчина на красивому фоні! Нашуміли, тепер можна і відпочити!
- Якщо мене спитають, шо таке ідеал, я просто покажу це фото
- Ваууу. Богиня
- Яка гарна
- Неймовірна просто!
- Ну як можна бути такою красивою?
- Не холодно?
- Скільки прекрасного в одному фото
Нагадаємо, раніше солістка Go_A розповіла правду про свою орієнтацію.
Також ми писали, що фронтвумен Go_A розповіла про боротьбу за власне життя і зізналася: був момент, коли смерть здавалася неминучою.