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Сонячна Наталя Могилевська без білизни засвітила сміливе декольте: можу розслабитися

Новость на русском → Четвер 15 жовтня 2020 09:56
Сонячна Наталя Могилевська без білизни засвітила сміливе декольте: можу розслабитися Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Співачка поміркувала про зв'язок погоди та настрою на душі

Наталя Могилевська вміє отримувати задоволення від життя і насолоджуватися кожним його моментом. Духовні практики і постійна робота над собою і своєю свідомістю допомогла співачці колись вийти з глибокої депресії, і тепер вона намагається наповнювати сенсом і радістю кожен день. Зірка не боїться експериментів, у тому числі і з зовнішністю, адже не так давно вона стала яскравою білявкою і тепер насолоджується своїм новим неймовірно жіночним і сексуальним образом. Так, Наталя опублікувала в Instagram сонячний пікантний кадр і поміркувала над зв'язком погоди та настрою на душі.

Наталія влаштувалася за столиком біля води з кавою в руках. На ній – штани молочного відтінку і білосніжна сорочка, під якою немає білизни – цей факт видає сміливе декольте. Вона мрійливо дивиться в об'єктив і релаксує.

"А ваш настрій залежить від погоди? Для мене, наприклад, день здається особливо дивним, коли розумію, що можу розслабитися від робочих зустрічей і справ, і насолодитися чашечкою кави, сидячи наодинці з собою. Ще й сонечко світить. Правда, вже не так гріє. Виходьте гуляти!" - закликала співачка ловити останні теплі осінні дні.

Сонячна Наталя Могилевська без білизни засвітила сміливе декольте: можу розслабитися

Наталя Могилевська блиснула сміливим декольте (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники оцінили яскравий атмосферне кадр з Наталею в головній ролі.

  • Дуже гарне фото. Ви прекрасні!
  • Ви на фото дуже харизматична і умиротворена
  • Красиве декольте
  • Сонячна
  • Яка ви чарівна
  • Шикарна
  • Фото вийшло супер, дуже красиво і Наталія теж
  • Чудова

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська раптово заговорила про пластику.

До речі, Надя Дорофєєва розкрила цікаві подробиці знайомства з Наталею Могилевською.

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