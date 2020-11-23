Сонячна сімейка: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми розчулили фанатів незвичайним вбранням

Лілія Ребрик показала свою щасливу сім'ю

Лілія Ребрик нещодавно поділилася з фанатами сімейним відео, щаслива мама з двома лапочка-доньками ліплять на кухні печиво. Взагалі, карантин вихідного дня, хдається, звільнив Лілії купу часу, так що тепер вона встигає проводити більше часу з сім'єю.

Ось, наприклад, ведуча поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і доньки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка". Тож, ловіть ідею, як вдягатися, щоб і стильно, і тепло, і всі на вас оглядалися.

"А що? Щоб знали", - підписала Лілія своє фото. Як відзначили фанати, несправедливо тільки те, що собачка залишилася без шапочки.

Лілія Ребрик і її дика сімейка (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Але взагалі шанувальники зірки залишилися у справжньому захваті від такого аутфіта їх улюбленої сімейки. "Які ви гарнезні!", "Чудова і сонячна сімейка", "Крутооо", "Гарна ідея! Вдягтися в однакові шапки!", "Клас! Сімейка - це сила!", - написали вони під знімком.

Нагадаємо, Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці в спортивних штанях. В спортивному костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.