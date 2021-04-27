Ми всі суперниці: учасниця Холостяк 11 розповіла про дружбу на проекті

Після вильоту з шоу дівчина вирішила розкрити деякі таємниці, пов'язані з ним. Так, на своїй сторінці в Instagram Тетяна розповіла, чи існує дружба на проекті між дівчатами.

За словами Шевцової, під час зйомок ніякої дружби між учасницями бути не може - адже вони борються за одного чоловіка.

"Дружби на проекті - немає. Ви б дружили з дівчинкою, яка фліртує і заграє з хлопцем, який вам подобається? Думаю, ні. На проекті ми всі суперниці, боремося за одного чоловіка і кожна з нас застосовує свої тактики і штучки, щоб привернути увагу і спокусити холостяка", - відверто заявила вона.

Тетяна Шевцова розповіла про дружбу на проекті "Холостяк" (фото: instagram.com/shevtsovatetiana)

Однак дружба може виникнути пізніше - після закінчення проекту.

"Ви часто бачили, як я публічно перед камерами захищала Дашу (хоч там не одна я а-ля дружила, але тільки я могла відкрито відповісти), вона мені близька по духу і ми підтримували одна одну, їли разом, тренувалися, жили в одному будинку, кімнаті, номері... Але дружба, як така, з'явилася вже після проекту і з іншими дівчатками теж. Ми всі сприймаємо проект як спільний досвід, і обставини, в яких ми були, зблизили, все-таки два місяці разом, і зараз багато проводимо часу з дівчатками - посиденьки, шашлики, кальяни. Так що дружба є, але вже після проекту", - поділилася Таня.

Користувачі мережі подякували дівчині за щирість і висловили жаль, що вона покинула проект.