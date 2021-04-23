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Скучила за концертами: Кароль у розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 12:24
Скучила за концертами: Кароль у розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль нещодавно порадувала шанувальників випуском свіжого міні-альбому "Красиво", а слідом за цим випустила провокаційний кліп на пісню " Хороший хлопець", де постала в образі ... чоловіка! Але на цьому сюрпризи від поп-діви для шанувальників не завершилися.

На YouTube-каналі Тіни відбулася прем'єра live performance на пісню з нового однойменного альбом зірки - "Красиво".

"Пісня" Красиво " особлива, і кліп на неї міг бути тільки таким - це Live performance, живе виконання з моїм бендом. Я скучила за концертами, за тим, як пісня оживає в моменті. Це не просто студійний запис, Live performance - це звук мого серця",-розповіла українська поп-діва.

До слова, live кліп "Красиво" стане частиною нової сольної програми Тіни, прем'єра якої відбудеться 25 квітня в ефірі 1+1 і 27 квітня на її YouTube-каналі.

За словами режисера живого концерту кліпмейкера Максима Делієргієва, зняти такий формат виступу було надскладним завданням.

Скучила за концертами: Кароль у розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу

Скучила за концертами: Кароль у розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу

Скучила за концертами: Кароль у розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу

Тіна Кароль з музикантами та балетом запалила під нову пісню (прес-служба)

"Живі інструменти, живий вокал, весь перформанс повиннен цікаво звучати і круто виглядати з першого і єдиного дубля", - пояснив він.

Над оригінальним образом Тіни працювали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова і стиліст співачки Ольга Ревуцька.

У живому кліпі вона постала перед шанувальниками в розкішному помаранчевому платті-халаті з капюшоном з контрастною вставкою і акуратних човнах, що створюють єдиний яскравий образ.

Тіна без білизни в розкішній сукні-халаті влаштувала перформанс на сцені

Нагадаємо, що раніше з Тіною ледь не трапився конфуз під час ефіру розважального шоу "Ліпсінк баттл" – вона мало не позбулася сукні на очах у всіх.

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