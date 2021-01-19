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Вона досконала: 46-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою на обкладинці глянцю

Новость на русском → Париж, Вівторок 19 січня 2021 22:22
Вона досконала: 46-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою на обкладинці глянцю Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Lite

Пенелопа Крус стала героїнею нового випуску французької версії відомого глянцевого журналу Marie Claire. У фотосесії зірка приміряла масу стильних образів, включаючи і досить відверті. Примітно, що знаменита брюнетка перевтілилася в ніжну блондинку.

Вона досконала: 46-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою на обкладинці глянцюВона досконала: 46-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою на обкладинці глянцюВона досконала: 46-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою на обкладинці глянцю

Вона досконала: 46-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою на обкладинці глянцюНова обкладинка актриси (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

На обкладинці вона позує в джинсах і блузі з відвертим декольте, яка наголосила, що форми актриси, як завжди апетитні. Доповнили лук золоті браслети, великі сережки-кільця, а також виразний макіяж з підведеними чорним каялом очима. Виглядає знаменитість неймовірно звабливою.

В інтерв'ю Перелопа розповіла про кар'єру, материнство і самовідчуття. За словами іспанської зірки, вона намагається контролювати потік коментарів від шанувальників, відсіваючи непотрібні.

Вона досконала: 46-річна Пенелопа Крус блиснула стрункою фігурою на обкладинці глянцю

Пенелопа виглядає просто божественно (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

"Я не зациклююся на тому, що про мене думають інші, і навіть коли я отримую дивовижні компліменти, я намагаюся триматися на відстані і не вірю цій людині на 100 відсотків. Що стосується негативних коментарів, то я намагаюся не думати про це і ніколи не гуглю своє ім'я. Це було б дійсно поганою вправою для мого психічного здоров'я! Мене хвилює тільки думка моєї сім'ї і друзів. Я, звичайно, вдячна людям, які люблять мої фільми або пишуть мені, більше того, я намагаюся відповідати на більшість листів від фанів", - розповідає актриса.

Також Крус розповіла, що материнство повністю перевернуло її життя. Пенелопа вважає, що це найважливіша місія в її житті і головне - виконати її якомога краще. "Материнство безумовно додало мені впевненості", - зізнається Пенелопа.

Раніше Леся Нікітюк розповыла, як познайомилася з Пенелопою Крус.

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