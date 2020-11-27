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Вона досконала: Белла Хадід похвалилася ідеальною фігурою в крихітному бікіні

Новость на русском → П'ятниця 27 листопада 2020 22:32
Вона досконала: Белла Хадід похвалилася ідеальною фігурою в крихітному бікіні Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Модель підкорює мережу

Белла Хадід - одна з найчарівніших дівчат сучасності. У минулому році вона навіть була визнана красунею номер один у всьому світі через те, що на її обличчя ідеально "сіла" маска золотого перетину. Тіло Белли також вважається еталонним в модельному світі. Струнка, але з формами фігура дозволяє однаково добре представляти речі будь-якого стилю і фасону. Мабуть, тому молодша Хадід вже давно очолює списки найбільш успішних моделей і стає зразком для наслідування мільйонів фоловерів. А ще - предметом обожнювання мільйонів чоловіків.

Вона досконала: Белла Хадід похвалилася ідеальною фігурою в крихітному бікініВона досконала: Белла Хадід похвалилася ідеальною фігурою в крихітному бікіні

Белла обожнює пляжні тусовки (фото: instagram.com/bellahadid)

На своїй сторінці в мережі Instagram 24-річна модель часто ділиться відвертими фото в бікіні, які тільки підігрівають інтерес до її персони. Кілька годин тому Белла показала нові кадри, які сколихнули мережа.

Знімки Хадід приурочила до дня народження своєї близької подруги, також моделі Фанні Бурдетт-Донон. Белла зібрала масу спільних фото на честь такої події. А оскільки красуні обожнюють пляжні тусовки, то тут було кілька фото у відвертих купальниках. На першому з них Белла постала в білосніжному бікіні, а на другому - у леопардовому. З їх допомогою манекенниця вкотре підкреслила свої природні дані, зібравши масу компліментів від фоловерів.

Нагадаємо, старша сестра Белли Джіджі зараз з головою пішла в материнство. 25-річна модель днями показала нове фото своєї маленької дочки.

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