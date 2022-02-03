Зовсім не те, що було: Дженніфер Лопес розповіла, яким став Бен Аффлек за роки розлуки

52-річна Дженніфер і 49-річний Бен Аффлек в минулому році відновили відносини, які будували близько 18 років тому. У минулому пара мало не пішла під вінець. Але весілля так і не відбулося. Тепер Лопес і Аффлек надолужують згаяний час, намагаючись проводити його разом. І хоча про одруження говорити рано, але другий шанс, який їм дала доля, вони упускати не мають наміру.

Дженніфер Лопес для People (фото: instagram.com/jlo)

Артистка зізналася, що вона безмірно щаслива, що доля знову звела їх. І вона готова працювати над відносинами, щоб зберегти їх.

"Ми стали старшими, розумнішими, досвідченішими, ми займаємося різними речами, у нас є діти. Нам слід бути дуже уважними по відношенню до всіх життєвих аспектів. Це такий прекрасний час для всіх", – сказала Лопес в інтерв'ю.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек цінують один одного ще більше (фото: Getty Images)

Джей Ло підкреслила, що нинішні відносини дуже відрізняються від роману на початку нульових. "Це зовсім не те, що було багато років тому. Ми більше цінуємо один одного. Отримати другий шанс бути поруч з коханою людиною – рідкісна можливість. І ми не приймаємо це як належне", – додала співачка.

А сам Аффлек, як виявляється, змінився кардинально. "Я так пишаюся ним. Бен став гідним чоловіком, я спостерігала за ним здалеку. Бути чесними один з одним і любити – ось основа всього", – заявила співачка, що він – ідеальний партнер і батько.