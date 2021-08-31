"Створені один для одного": Маша Єфросиніна показала романтику з чоловіком з особливого приводу

Так, у вівторок, 31 серпня в останній літній день Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв святкують 18-ту річницю шлюбу – бірюзове весілля. Ведуча не раз говорила про те , що їм з чоловіком вдалося подолати серйозну кризу, навіть відвідували думки про розлучення, але пара знайшла в собі сили і мудрість продовжить далі спільний життєвий шлях. Нагородою для них стала поява синочка Олександра, який цього року вже йде в перший клас !

Так, у знаменний для своєї сім'ї день Маша опублікувала в Instagram чорно-біле романтичне фото з Тимуром і залишила лаконічний душевний підпис, адресований коханому.

"Всі папери, залізяки, камені позаду... З бірюзою, my love", - написала вона.

"Многая літа. Браво! Так тримати!"- залишив напуття для пари Юрій Горбунов. "Мгнога літа", - приєднався до нього Сергій Притула. "Хороші ... Частіше удвох бувати і танцювати вечорами", - залишила побажання Олена Кравець. "Вітаю, друзі. Будьте щасливі (звучить "Сімплі Ред")", – оригінально привітала пару Василіса Фролова.

Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка в річницю весілля (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сестра Маші і екс-невістка Віктора Ющенка, Єлізатєва теж не оминула увагою знакову подія в житті родички. "Улюблені", - написала вона.

Підписники Маші також написали чимало теплих слів і побажань на адресу подружжя.

Неймовірно красива пара!

Це найкраще, що ви могли зробити для виховання своїх дітей!!! Це своїм прикладом показати сімейні цінності

Ви чудові

Довгих і щасливих років життя

Дуже красива пара

Створені один для одного

Найкрасивіші

Яка приголомшливо красива пара!

У сторіс ведуча показала свій ранок річниці. Так, у вазах на полицях і скляном столику красувалися витончені квіткові композиції і букети. "Не те, щоб я забула про річницю весілля... Просто пізно прийшла з роботи. Але тим прекрасний ранок", - констатувала натхненна і щаслива теледива.

Маша Єфросиніна показала свій ранок в річницю шлюбу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)