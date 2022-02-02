"Жаль про завданий біль": Вупі Голдберг опинилась у скандалі

Вупі Голдберг була відсторонена від участі в програмі "The View" через її неодноразові заяви в ефірі про те, що Голокост був "не пов'язаний із расою".

"Я усуваю Вупі Голдберг на два тижні за її неправильні та образливі коментарі", - заявив президент ABC News Кім Годвін. "Хоча Вупі вибачилася, я попросив її подумати та дізнатися про вплив її коментарів. Вся організація ABC News солідарна з нашими єврейськими колегами, друзями, сім'єю та громадами", - додав він.

Під час обговорення в ток-шоу неоднозначного рішення шкільної ради Теннессі цього місяця виключити "Маус", графічний роман Арта Шпігельмана про Голокост, який одержав Пулітцерівську премію, із програми восьмого класу, Голдберг заявила, що Голокост був "не про расу. Йдеться про нелюдяність людини по відношенню до людини" і про те, що в ній брали участь "дві групи білих людей".

Відомі єврейські організації, зокрема Меморіал Освенцима, розкритикували Голдберг.

У понеділок увечері Голдберг виступила із заявою, в якій вибачилася. "Єврейський народ у всьому світі завжди мав мою підтримку, і вона залишиться. Я шкодую про завданий мною біль", - написала вона.