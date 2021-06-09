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Рятувальниця Малібу: Вікторія Бекхем підкорила витонченою фігурою в купальнику на архівному фото

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Великобританія, Середа 09 червня 2021 17:20
Рятувальниця Малібу: Вікторія Бекхем підкорила витонченою фігурою в купальнику на архівному фото Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем обожнює знаходити мальовничі архівні фото, разчулюючі фанатів до сліз.

Новий кадр, який вона опублікувала у своєму блозі, вийшов саме таким.

Вікторія приурочила знімок до важливого свята. На фото вона постала з колегами по групі Spice Girls, в якій працювала з 1994 року. Дівчата стоять на тлі океану в яскраво-червоних купальниках. Як завжди, стрункі і спокусливі.

Рятувальниця Малібу: Вікторія Бекхем підкорила витонченою фігурою в купальнику на архівному фотоВікторія Бекхем в компанії Spice Girls (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Вітаємо зі Всесвітнім днем океанів! У мене стільки щасливих спогадів біля океану але цей пікантний момент Рятувальників Малібу - один з моїх улюблених", - написала Вікторія.

Ностальгічний кадр викликав у мережі бурю емоцій. "Ця листівка назавжди пришпилена до стіни моєї спальні! Солодкий ностальгічний момент!", - не втрималася знаменита британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі. "Ікона", "У мене ціла колекція фото Spice Girls", "Круті", "Клас!", "Чудові", "Ці тіла", - приєдналися до неї і інші користувачі.

Раніше ми писали, що чоловік Вікторії Девід зворушив мережу фото вже майже дорослої доньки.

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