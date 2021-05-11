Спасибі за диво: Горбунов зворушив ніжністю з Осадчою на яхті

Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять незабутній час у Туреччині з синочком Іваном. Щаслива сім'я релаксує біля моря, розсікає на яхті, насолоджується місцевими пам'ятками і природою, а також не забуває ділитися своїми фотовраженнями.

Ведучий розмістив в Instagram сонячне, повне щастя селфі з дружиною.

Катя і Юрій зображені крупним планом на яхті. Катя обіймає чоловіка і вони обоэ дивляться в камеру і щасливо посміхаються, західне сонце грає на їхніх обличчях.

"Дякую тобі, кохана, за диво!" - підписав фото Юрій. Він додав до тексту пару хештегів, серед яких був #жчекаємодитину.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники кинулися вітати подружжя і не могли ними намилуватися.

Бажаю вам гарненьку дівчинку

Любов збільшується!

Дуже красиві

Ви супер

Вітаємо, найкрасивіша пара нашого шоу-бізнесу

Ви чудова пара

Це прекрасно

Ви хороша і гармонійна пара

Катя, вам вагітність дуже личить. Ви світитеся ніби янгол

До слова, Юрій якось проговорився, що мріє про доньку. Схоже, Катя готова втілити його мрію в реальність - багато шанувальників зіркової пари вважають, що вони чекають саме дівчинку.