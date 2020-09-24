Спати ніколи: Alyosha показала сімейну прогулянку з трьома дітьми

З появою дочки Маші сімейству нудьгувати точно нема коли

Співачка Alyosha та її чоловік Тарас Тополя не так давно стали багатодітними батьками - у серпні артистка народила дочку Марію, також вони виховують двох синів-Романа та Марка. Виконавиця охоче розповідає про дитину і про те, як змінилося їхнє життя з її появою.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася зворушливим відео, зробленим на сімейній прогулянці на вулиці з усіма трьома дітьми. У ролику фронтмен групи "Антитіла" дбайливо котить коляску з новонародженою Машею, поки Alyosha грає з синами в літачки.

"Прогулянка усією сім'єю. Поки татко слідкує за донечкою, ми зі старшими граємось у літачки) Спати ніколи", - поділилася з шанувальниками співачка.

Фолловери прийшли в розчулення від такої картини і залишили цьому чарівному сімейству багато теплих слів в коментарях.

Коли татусі гуляють з візочками це завжди дуже мило

Прямо заряджають позитивом від ваших світлин, ви дуже чарівна сім'я! Щастя вам

Ви чудові

В цьому і є щастя !

Ви дуже класні

Классс, які ви класні

Татко зайнятий . Татко гуляє з маленькою принцесою

Це чарівно

Нічого, ще трошкі i буде легше, здоров'я вам

Прекрасні

Раніше Alyosha вперше розповіла про новонароджену дочку і зізналася, що з хлопчиками було гірше.