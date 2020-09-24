Спати ніколи: Alyosha показала сімейну прогулянку з трьома дітьми
З появою дочки Маші сімейству нудьгувати точно нема коли
Співачка Alyosha та її чоловік Тарас Тополя не так давно стали багатодітними батьками - у серпні артистка народила дочку Марію, також вони виховують двох синів-Романа та Марка. Виконавиця охоче розповідає про дитину і про те, як змінилося їхнє життя з її появою.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася зворушливим відео, зробленим на сімейній прогулянці на вулиці з усіма трьома дітьми. У ролику фронтмен групи "Антитіла" дбайливо котить коляску з новонародженою Машею, поки Alyosha грає з синами в літачки.
"Прогулянка усією сім'єю. Поки татко слідкує за донечкою, ми зі старшими граємось у літачки) Спати ніколи", - поділилася з шанувальниками співачка.
Фолловери прийшли в розчулення від такої картини і залишили цьому чарівному сімейству багато теплих слів в коментарях.
- Коли татусі гуляють з візочками це завжди дуже мило
- Прямо заряджають позитивом від ваших світлин, ви дуже чарівна сім'я! Щастя вам
- Ви чудові
- В цьому і є щастя !
- Ви дуже класні
- Классс, які ви класні
- Татко зайнятий . Татко гуляє з маленькою принцесою
- Це чарівно
- Нічого, ще трошкі i буде легше, здоров'я вам
- Прекрасні
Раніше Alyosha вперше розповіла про новонароджену дочку і зізналася, що з хлопчиками було гірше.