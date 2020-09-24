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Спати ніколи: Alyosha показала сімейну прогулянку з трьома дітьми

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 17:29
Спати ніколи: Alyosha показала сімейну прогулянку з трьома дітьми ALYOSHA з чоловіком (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

З появою дочки Маші сімейству нудьгувати точно нема коли

Співачка Alyosha та її чоловік Тарас Тополя не так давно стали багатодітними батьками - у серпні артистка народила дочку Марію, також вони виховують двох синів-Романа та Марка. Виконавиця охоче розповідає про дитину і про те, як змінилося їхнє життя з її появою.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася зворушливим відео, зробленим на сімейній прогулянці на вулиці з усіма трьома дітьми. У ролику фронтмен групи "Антитіла" дбайливо котить коляску з новонародженою Машею, поки Alyosha грає з синами в літачки.

"Прогулянка усією сім'єю. Поки татко слідкує за донечкою, ми зі старшими граємось у літачки) Спати ніколи", - поділилася з шанувальниками співачка.

Фолловери прийшли в розчулення від такої картини і залишили цьому чарівному сімейству багато теплих слів в коментарях.

  • Коли татусі гуляють з візочками це завжди дуже мило
  • Прямо заряджають позитивом від ваших світлин, ви дуже чарівна сім'я! Щастя вам
  • Ви чудові
  • В цьому і є щастя !
  • Ви дуже класні
  • Классс, які ви класні
  • Татко зайнятий . Татко гуляє з маленькою принцесою
  • Це чарівно
  • Нічого, ще трошкі i буде легше, здоров'я вам
  • Прекрасні

Раніше Alyosha вперше розповіла про новонароджену дочку і зізналася, що з хлопчиками було гірше.

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