Суцільне щастя: Потап і Настя Каменських влаштували веселі "покатушки" в центі Києва

Потап і Настя – зайняті і затребувані артисти , тому вільного часу побути удвох у них залишається не так вже й багато. Вони намагаються провести його весело, з толком і хорошим настроєм. Так, у рідкісний спільний вихідний зіркова сім'я вирішила провести з користю.

На підтвердження цьому Настя показала в Instagram щасливі фото в компанії найулюбленіших людей.

Настя з Потапом і найкращою подругою, дизайнером Ганною Андрійчук вирушила на прогулянку центром Києва. Весела компанія облюбувала Маріїнський парк. Настя і Аня прихопили електросамокати, а також веселилися і позували на камеру.

Співачка віддала перевагу зручному і стильному повсякденному одягу - лосини і парка забарвлення хакі. Вона підняла волосся і зібрала їх у високий хвіст. Потап же вибрав пастельну гаму - бежева куртка, зручні спортивні шорти і доповнив розслаблений лук капелюхом.

"І нехай весь світ почекає! Який вихідний! Суцільне щастя", - поділилася своїм чудовим настроєм Настя.

Потап з Настею і її подругою влаштували "покатушки" в самому серці столиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же відреагували на веселий фотосет безжурної компанії.

Просто неймовірно круті

Класні

Шикарні

Класно! Які ви кльові. Обожнюю такі вихідні

Ви такі молодці, приємно дивитися

Класнючі! Суцільний позитив, суцільна краса!

Які ж ви класні, позитивні улюблені стиляги

Банда

Потап також розмістив на своїй сторінці одне з кумедних фото з дружиною і подругою сім'ї. "Покатушки. Скоро день Києва і я, як амбасадор столиці, приготував пісню в новому альбомі", - скористався нагодою для анонсу репер. "Кльові покатушки", - запевнили в коментарях до посту чоловіка Настя.