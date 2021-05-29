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Суцільне щастя: Потап і Настя Каменських влаштували веселі "покатушки" в центі Києва

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Субота 29 травня 2021 17:37
Суцільне щастя: Потап і Настя Каменських влаштували веселі "покатушки" в центі Києва Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Потап і Настя – зайняті і затребувані артисти, тому вільного часу побути удвох у них залишається не так вже й багато. Вони намагаються провести його весело, з толком і хорошим настроєм. Так, у рідкісний спільний вихідний зіркова сім'я вирішила провести з користю.

На підтвердження цьому Настя показала в Instagram щасливі фото в компанії найулюбленіших людей.

Настя з Потапом і найкращою подругою, дизайнером Ганною Андрійчук вирушила на прогулянку центром Києва. Весела компанія облюбувала Маріїнський парк. Настя і Аня прихопили електросамокати, а також веселилися і позували на камеру.

Співачка віддала перевагу зручному і стильному повсякденному одягу - лосини і парка забарвлення хакі. Вона підняла волосся і зібрала їх у високий хвіст. Потап же вибрав пастельну гаму - бежева куртка, зручні спортивні шорти і доповнив розслаблений лук капелюхом.

"І нехай весь світ почекає! Який вихідний! Суцільне щастя", - поділилася своїм чудовим настроєм Настя.

Суцільне щастя: Потап і Настя Каменських влаштували веселі &quot;покатушки&quot; в центі Києва

Суцільне щастя: Потап і Настя Каменських влаштували веселі &quot;покатушки&quot; в центі Києва

Суцільне щастя: Потап і Настя Каменських влаштували веселі &quot;покатушки&quot; в центі Києва

Потап з Настею і її подругою влаштували "покатушки" в самому серці столиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же відреагували на веселий фотосет безжурної компанії.

  • Просто неймовірно круті
  • Класні
  • Шикарні
  • Класно! Які ви кльові. Обожнюю такі вихідні
  • Ви такі молодці, приємно дивитися
  • Класнючі! Суцільний позитив, суцільна краса!
  • Які ж ви класні, позитивні улюблені стиляги
  • Банда

Потап також розмістив на своїй сторінці одне з кумедних фото з дружиною і подругою сім'ї. "Покатушки. Скоро день Києва і я, як амбасадор столиці, приготував пісню в новому альбомі", - скористався нагодою для анонсу репер. "Кльові покатушки", - запевнили в коментарях до посту чоловіка Настя.

Нагадаємо, що нещодавно Потап і Настя Каменських відзначили другу річницю весілля і обмінялися ніжними привітаннями.

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