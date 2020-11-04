Суцільна досконалість: Олена Шоптенко похвалилася ідеальною фігурою у відвертому боді

Танцівниця показала ідеальну фігуру

Олена Шоптенко покинула шоу "Танці з зірками 2020", але про своїх фанатів танцівниця і хореограф не планує забувати. Альона періодично радує їх новими знімками, порадами і, звичайно, мотивує їх на успіх. Нещодавно Альона запостила знімок під час застуди, на ніжному селфі зірка сидить у затишному в'язаному білому светрі і джинсах. Олена абсолютно без укладання і, здається, без макіяжу і злегка посміхається в камеру. Фанати були підкорені натуральною красою своєї улюблениці.

А в цей раз Альона продемонструвала ідеальну фігуру: у відвертому боді мерехтливої кольору видно кожний м'яз зірки. Олена оголила ніжки і позує в пікантних позах.

Альона Шоптенко красива і босоніж, і на підборах (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Я завжди казала і кажу своїм учням, що чим більше танцювальних напрямків вони опановують, тим краще їх координація й ширший кругозір. А чим краще їх координація, тим вище рівень їх майстерності і більше можливостей.

Коли-то років 10 тому я, будучи абсолютною бальницею, спортсменкою і комсомолкою познайомилася з сучасною хореографією і не могла повірити, що так взагалі можна танцювати.

Як тільки я зняла танцювальні туфлі на підборах і встала на підлогу босоніж, чого вимагає сучасна хореографія, стала різко нестійкою. І тут мається на увазі нестабільність не тільки в кроках, але і в думках. Навчання новим стилям танцю з абсолютно незвичними позиціями і рухами стали випробуванням і сильно похитнули впевненість у своєму тілі. Але в той же час відкрили очі на багато речей у танцювальному мистецтві і подарували нові можливості. Виявилося, що танцювати без каблука безумовно можна набагато більше і ширше, але потрібно було придбати необхідні навички.

Тоді, поступово тренуючи свою координацію і розум, в тому числі, я навчилася по-новому володіти своїм тілом. А за цим прийшло нове переосмислення себе і своєї хореографії. Так ось до чого я.

Чим більше нового ви освоїте в житті, тим краще буде ваша координація тіла і розуму. А опинитися босоніж іноді корисніше, ніж в найкрасивіших туфлях на підборах", - написала Альона.

"Яка ви красива! Який красивий бодік", "Суцільна досконалість", "Люблю читати ваші пости! Милуюся вашою красою!", "Яка ж ви красива!", "Красуня!", - залишили свої коментарі під постом Олени шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко показала, як носити найтрендовіший костюм цієї осені, фолловери просто в захваті.